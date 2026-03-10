ईरान-इजरायल की जंग से भारत की रसोई तंग; पटना से लेकर रांची तक गैस को लेकर मचा हाहाकार, सरकार ने लागू किया ESMA

पटना/रांची/कटिहार: मध्य पूर्व में बढ़ते ईरान-इजरायल संघर्ष का सीधा असर अब भारतीय रसोई घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर दिखने लगा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाइड्रोकार्बन और कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका के बीच भारत के कई शहरों में एलपीजी (LPG) गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) के तहत ESMA लागू कर दिया है, ताकि गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और जमाखोरी पर लगाम लगाई जा सके.

सरकार का बड़ा फैसला: घरेलू उपभोक्ता पहली प्राथमिकता

केंद्र सरकार ने तेल रिफाइनरियों और फ्यूल रिटेलर्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस आपूर्ति में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए. रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और अन्य हाइड्रोकार्बन स्रोतों को एलपीजी पूल में जोड़ने को कहा गया है. हालांकि, घरेलू मांग को पूरा करने के चक्कर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों (19 किलो) की सप्लाई में भारी कटौती की गई है.

ग्राउंड रिपोर्ट: शहरों का हाल

बिहार की राजधानी पटना में कॉमर्शियल गैस की भारी किल्लत है. वेंडर्स का कहना है कि डिमांड के मुकाबले आधी सप्लाई भी नहीं मिल पा रही है, जिससे कई होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं.

झारखंड की राजधानी रांची में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं. त्योहारों के मौसम में लोग 4-5 घंटों तक इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं. जिला प्रशासन हालांकि जल्द आपूर्ति सामान्य करने का दावा कर रहा है.

कटिहार: यहां 'पैनिक बुकिंग' का माहौल है. युद्ध की खबरों के बीच लोग तेजी से सिलेंडर बुक कर रहे हैं. यहां अब OTP आधारित डिलीवरी अनिवार्य कर दी गई है और कीमतें भी ₹60 तक बढ़ गई हैं.

जमाखोरी रोकने के लिए नए सख्त नियम

सरकार और प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए 'फिल्टर' लगा दिए हैं.

25 दिन का अंतराल: अब एक सिलेंडर लेने के बाद उपभोक्ता कम से कम 25 दिनों तक दूसरी रिफिल बुक नहीं कर पाएंगे.

आपराधिक मुकदमा: प्रशासन को स्टॉक की जांच के अधिकार दिए गए हैं. यदि कोई भी एजेंसी या व्यक्ति जमाखोरी करता पाया गया, तो उस पर सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा.

OTP व्यवस्था: सिलेंडर की डिलीवरी केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए ही होगी ताकि अनियमित वितरण रोका जा सके.

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर संकट

कॉमर्शियल सिलेंडरों की कमी ने होटल, कैफे और रेस्टोरेंट संचालकों की चिंता बढ़ा दी है. सप्लाई कम होने से लागत बढ़ रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की थाली पर पड़ने वाला है.

