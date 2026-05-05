क्या बिहार में कांग्रेस टूटने वाली है, तारिक अनवर फिर बोले- हमारा संगठन बहुत कमजोर है

Tariq Anwar News: तारिक अनवर ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में केरल को छोड़कर बाकी के राज्यों में हमारी जो अपेक्षाएं थीं, उस तरह के परिणाम नहीं आए हैं. मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा हाईकमान इस विषय पर समीक्षा बैठक करेगा.
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Bihar Congress Crisis: असम और पश्चिम बंगाल पांच राज्यों के चुनाव नतीजे से सामने आ चुके हैं. असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई तो पुडुचेरी में भी सत्ता में वापसी कर ली. वहीं इस बार बीजेपी ने बंगाल भी फतह कर लिया. जबकि डीएमके के साथ कांग्रेस के हाथ से तमिलनाडु फिसल गया. कांग्रेस को सिर्फ केरल में जीत हासिल हुई. इन नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने अपनी पार्टी पर निशाना साधा है. तारिक अनवर ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में केरल को छोड़कर बाकी के राज्यों में हमारी जो अपेक्षाएं थीं, उस तरह के परिणाम नहीं आए हैं. उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर हमारा संगठन अभी बहुत कमजोर है और इस बात पर आने वाले समय में कोशिश की जाएगी.
कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा हाईकमान इस विषय पर समीक्षा बैठक करेगा. इस समीक्षा बैठक में जो बातें सामने आएगी, उसपर विचार करके अमलीजामा पहनाने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां इन कमियों को दोहराया नहीं जाएगा. अभी से हमें उन बातों से सतर्क होना है और फिर हमें संगठन को सतर्क करने को देखना है.
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तारिक अनवर ने कहा कि जमीनी स्तर पर हमारा संगठन अभी बहुत कमजोर है और इस बात पर भी आने वाले समय मे कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे हमारा ग्रास रूट पर हमारा संगठन मजबूत हो सके, ताकि आने वाले किसी भी राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर सके.