Bihar Chunav 2025: दुलालचंद की हत्या के बाद JDU विधायक विजय सिंह निषाद को जान से मारने की मिली धमकी, आरोपी गिरफ्तार

JDU MLA Vijay Singh Nishad Death Threat: पटना की मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बाहुबली दुलालचंद यादव हत्याकांड में सियासत काफी गरमा गई है. इस हत्याकांड में एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. विपक्ष इस मामले में सरकार पर हमलावर है. इसी बीच कटिहार जिले की बरारी सीट से जेडीयू के सिटिंग विधायक विजय सिंह निषाद को जान से मारने की धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक, विजय सिंह निषाद को बुधवार (28 अक्टूबर) की देर शाम को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिली थी. जिसके बाद उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया था. विधायक ने धमकी मिलने के तुरंत बाद कटिहार एसपी शिखर चौधरी को इसकी जानकारी दी और पुलिस में मामला दर्ज कराया है.

एसपी ने मामला गंभीर देखते हुए, तुरंत विशेष टीम गठित की और छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बरारी थाना क्षेत्र के कांतनगर पंचायत स्थित मरकरियाबारी से आरोपी मोहम्मद वासीम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि धमकी के पीछे मकसद क्या था? क्या इसमें किसी और की संलिप्तता है?

जेडीयू विधायक विजय सिंह ने इस धमकी को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है और पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. वहीं इस घटना को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और पार्टी नेताओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. दूसरी ओर दुलालचंद हत्याकांड में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इलाके में अभी भी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पूरे इलाके में काफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

