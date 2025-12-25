कैमूर में 9 डिग्री तक लुढका पारा, ठिठुरने को मजबूर हुए लोग, अब अलाव बचा एकमात्र सहारा!

Kaimur Weather​: कैमूर जिले में शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है. न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. घना कोहरा सड़कों पर छाया रहता है, जिससे यातायात ठप हो गया. लोग घरों में कैद हो चुके हैं. स्वेटर, कंबल और ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. बाजार सुबह देर से खुलते हैं, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. सदर अस्पताल के गार्ड अलाव पर निर्भर है.

अलाव की व्यवस्था

सुपरवाइजर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि रात भर ड्यूटी करते हैं. ठंड बढ़ने पर अलाव की व्यवस्था की गई है. लकड़ी नगर परिषद और अंचल कार्यालय से आती है. इससे काफी राहत मिलती. गार्ड तपेश्वर नारायण सिंह ने कहा कि हॉस्पिटल और मरीजों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. पारा 9° और शीतलहर तेज है. अलाव के सहारे रात काटते हैं. मरीजों की आवाजाही जारी रहती है. अस्पताल कैंपस में गार्ड अलाव तापते नजर आते है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल, कैमूर

कटिहार में भी ठंड का कहर जारी

वही, कटिहार जिले में लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. देर रात्रि चहल-पहल से गुलजार रहने वाली कटिहार की सड़कें सूनी पड़ी हैं. जरूरतमंद लोग और बेसहारा जानवर ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे जलते अलाव की शरण लेते दिख रहे हैं. घने कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है. इसका सीधा असर यातायात पर पड़ा है. कई जगहों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर बेहद सतर्कता के साथ सफर करना पड़ रहा है. कोहरे के कारण बसों और ट्रेनों के परिचालन पर भी असर देखा गया.

पशु-पक्षी भी ठंड से बेहाल

ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और फुटपाथ पर जीवन गुजारने वाले लोगों को हो रही है. देर रात जल्दी कामगारों की संख्या में भी कमी आई है. पशु-पक्षी भी ठंड से बेहाल नजर आ रहे हैं. जानवर अलाव के आसपास सिमटे हुए दिखाई दे रहे हैं. नगर निगम और प्रशासन की ओर से कुछ प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है.

ठंड और कोहरे का असर

चिकित्सकों ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार