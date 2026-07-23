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कटिहार: आम के कैरेट में छिपाकर लाई जा रही 1740 लीटर विदेशी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार

Katihar News: कटिहार पुलिस ने आम के कैरेट में छिपाकर लाई जा रही 1,740 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. मुफस्सिल थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि शराब तस्कर नए-नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 23, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:46 AM IST
कटिहार: आम के कैरेट में छिपाकर लाई जा रही 1740 लीटर विदेशी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: आम के कैरेट में छिपाकर लाई जा रही 1740 लीटर विदेशी शराब जब्त

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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