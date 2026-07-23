/कटिहार: आम के कैरेट में छिपाकर लाई जा रही 1740 लीटर विदेशी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार

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Katihar News: कटिहार पुलिस ने शराब तस्करी के एक अनोखे तरीके का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. कटिहार सदर के SDPO विशाल आनंद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है.
इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पश्चिम बंगाल से एक पिकअप वाहन के जरिए कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र लाभा के रास्ते विदेशी शराब की खेप लाई जा रही है. सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने मनियां के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया.
जांच के दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी में आम के कैरेटों के अंदर छिपाकर रखी गई विदेशी शराब बरामद हुई. पुलिस ने तत्काल वाहन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया. पिकअप से कुल 1,740 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई.
SDPO विशाल आनंद ने बताया कि शराब तस्कर तस्करी के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं. कभी आम के कैरेटों में तो कभी सब्जियों के बीच शराब छिपाकर तस्करी की जा रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे तरीकों की पहचान कर उन्हें विफल करना पुलिस की जिम्मेदारी है और कटिहार पुलिस तस्करों की हर चाल को नाकाम करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार