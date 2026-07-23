/कटिहार: आम के कैरेट में छिपाकर लाई जा रही 1740 लीटर विदेशी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार

SDPO विशाल आनंद ने बताया कि शराब तस्कर तस्करी के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं. कभी आम के कैरेटों में तो कभी सब्जियों के बीच शराब छिपाकर तस्करी की जा रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे तरीकों की पहचान कर उन्हें विफल करना पुलिस की जिम्मेदारी है और कटिहार पुलिस तस्करों की हर चाल को नाकाम करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है.