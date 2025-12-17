देश सेवा में समर्पित सेना के हवलदार उत्तम कुमार मंडल का निधन, कटिहार में शोक की लहर

Bihar News: कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उत्तरी करिमुल्लापुर पंचायत के चामा छर्रामेरी गांव उस वक्त शोक में डूब गया, जब भारतीय सेना के हवलदार उत्तम कुमार मंडल के निधन की खबर गांव पहुंची. इलाज के दौरान हुए इस दुखद निधन से न केवल उनका परिवार, बल्कि पूरा इलाका गहरे सदमे में है. देश सेवा में वर्षों तक समर्पित रहे इस वीर सपूत के जाने से गांव ने अपना एक कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित सपूत खो दिया है. हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही बात—देश के लिए सेवा करने वाले सिपाही की कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी.

ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत, ट्यूमर की हुई पुष्टि

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 40 वर्षीय उत्तम कुमार मंडल, पिता घनश्याम मंडल, भारतीय सेना के 2004 बैच के जवान थे और वर्तमान में उत्तराखंड के देहरादून में तैनात थे. ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच में उनके सिर में गंभीर ट्यूमर की पुष्टि हुई. लंबे समय तक चले इलाज और सर्जरी के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका.

लखनऊ कमांड अस्पताल में ली अंतिम सांस

परिजनों के अनुसार, इलाज के दौरान 14 दिसंबर 2025 को उन्होंने लखनऊ कमांड अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके भाई तपेश कुमार मंडल ने बताया कि सर्जरी के बाद से ही उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी. शहीद जवान का पार्थिव शरीर सेना के जवानों द्वारा लखनऊ से उनके पैतृक गांव छर्रामेरी लाया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों और परिचितों ने अंतिम दर्शन किए.

सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

हवलदार उत्तम कुमार मंडल अपने पीछे दो पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए हैं. उनके बड़े पुत्र आदित्य कुमार मंडल (12 वर्ष) ने रोते हुए कहा कि वह भी फौज में जाना चाहता है. शहीद जवान का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया. इस अवसर पर सेना के अधिकारी, परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. ग्रामीणों ने उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और समर्पित सैनिक बताया, जिनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी.

