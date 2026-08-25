/कटिहार की बंद मछली हैचरी बनी शोपीस, पश्चिम बंगाल से बीज मंगाने को मजबूर मत्स्य पालक

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Katihar News: कटिहार जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डंडखोरा अंचल के सौरिया में करीब दो दशक पहले स्थापित की गई मछली हैचरी वर्तमान में जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है. राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत वर्ष 2006-07 के आसपास निर्मित इस हैचरी का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर मछली बीज का उत्पादन कर मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराना था. हालांकि, निर्माण के बाद पानी की जांच में आयरन की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण हैचरी का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सका. इसके चलते कटिहार का मत्स्य पालन आज भी काफी हद तक पश्चिम बंगाल से आने वाले मछली बीज पर निर्भर है.
जिला मत्स्य पदाधिकारी सनत कुमार सिंह ने बताया कि हैचरी के संचालन के दौरान पानी में अत्यधिक आयरन की समस्या सामने आई थी. विशेष रूप से मछलियों की ब्रीडिंग के दौरान फर्टिलाइजेशन और हैचिंग प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी. पानी में आयरन की अधिक मात्रा के कारण मछली के अंडों के निषेचन और उनसे बच्चे निकलने की प्रक्रिया में परेशानी आती थी. इस वजह से लाखों रुपये की लागत से तैयार की गई हैचरी संचालित नहीं हो सकी और धीरे-धीरे पूरी तरह बंद हो गई.
लगभग 18 से 20 वर्ष तक देखरेख के अभाव में रहने के कारण अब हैचरी का अधिकांश ढांचा जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है. भवन, उपकरण और अन्य आधारभूत संरचनाएं भी खराब स्थिति में हैं. स्थानीय स्तर पर मछली बीज का उत्पादन नहीं होने के कारण जिले के मत्स्य पालकों को बीज के लिए पश्चिम बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता है.
जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि यदि हैचरी में आयरन रिमूवल प्लांट स्थापित किया जाए और जर्जर संरचना का पुनर्निर्माण कराया जाए, तो इसे दोबारा सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है. इससे कटिहार में स्थानीय स्तर पर मछली बीज का उत्पादन संभव होगा और पश्चिम बंगाल पर निर्भरता कम की जा सकेगी.
रिपोर्ट: रंजन कुमार