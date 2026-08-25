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कटिहार की बंद मछली हैचरी बनी शोपीस, पश्चिम बंगाल से बीज मंगाने को मजबूर मत्स्य पालक

Katihar News: कटिहार के डंडखोरा स्थित सौरिया की मछली हैचरी करीब 18-20 वर्षों से बंद पड़ी है. पानी में अधिक आयरन के कारण फर्टिलाइजेशन और हैचिंग प्रक्रिया प्रभावित होने से इसका संचालन नहीं हो सका.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 25, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:56 PM IST
कटिहार की बंद मछली हैचरी बनी शोपीस, पश्चिम बंगाल से बीज मंगाने को मजबूर मत्स्य पालक
Image Credit: कटिहार की बंद मछली हैचरी बनी शोपीस, पश्चिम बंगाल से बीज मंगाने को मजबूर मत्स्य पालक

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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