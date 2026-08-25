/कटिहार की बंद मछली हैचरी बनी शोपीस, पश्चिम बंगाल से बीज मंगाने को मजबूर मत्स्य पालक

Katihar News: कटिहार जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डंडखोरा अंचल के सौरिया में करीब दो दशक पहले स्थापित की गई मछली हैचरी वर्तमान में जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है. राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत वर्ष 2006-07 के आसपास निर्मित इस हैचरी का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर मछली बीज का उत्पादन कर मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराना था. हालांकि, निर्माण के बाद पानी की जांच में आयरन की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण हैचरी का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सका. इसके चलते कटिहार का मत्स्य पालन आज भी काफी हद तक पश्चिम बंगाल से आने वाले मछली बीज पर निर्भर है.