50 राउंड फायरिंग से दहला बरारी, घर में घुसकर बरसाईं गोलियां, नाबालिग लड़की घायल

Bihar Crime News: कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर पंचायत के बड़ी भैंसदीरा गांव में शनिवार देर रात हुई अंधाधुंध फायरिंग ने पूरे इलाके को दहला दिया. करीब 11 बजे हथियारबंद अपराधियों ने गांव में ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए घरों में दुबकने को मजबूर हो गए. इस सनसनीखेज वारदात में एक नाबालिग लड़की गोली लगने से घायल हो गई, जिसके बाद गांव में अब भी डर और तनाव का माहौल बना हुआ है.

घर में घुसकर जानलेवा हमला

पीड़ित निरंजन राय ने बताया कि वे परिवार के साथ खाना खाकर सो रहे थे, तभी गांव के ही तूफानी यादव और विवेक यादव हथियार लेकर उनके घर पहुंचे. दोनों उनके पुत्र राजा को जान से मारने की नीयत से खोज रहे थे. जब निरंजन राय ने इसका विरोध किया और वहां से जाने को कहा, तो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान जान बचाकर भाग रही उनकी 15 वर्षीय पुत्री दीपिका कुमारी की कोहनी को छूते हुए गोली निकल गई, जिससे वह घायल हो गई.

30 से 50 राउंड फायरिंग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने करीब 30 से 50 राउंड गोलियां चलाईं. लगातार गोलियों की आवाज से पूरे गांव में दहशत फैल गई. लोग दरवाजे बंद कर घरों में छिप गए. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ रंजन कुमार सिंह और बरारी थाना अध्यक्ष सुमेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.

छापेमारी जारी, अपराधी अब भी फरार

एसडीपीओ रंजन कुमार सिंह ने बताया कि गोलीबारी में नाबालिग लड़की घायल हुई है, जिसका इलाज कराया गया है और उसकी हालत खतरे से बाहर है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. अब देखना यह है कि पुलिस इस बार तूफानी और उसके गैंग को पकड़ने में कामयाब होती है या फिर अपराधी किसी और दियारा इलाके में अपने फायरिंग के सिलसिले को जारी रखते हैं.

रिपोर्ट: रंजन कुमार