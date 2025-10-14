Advertisement
Katihar News: कटिहार में फिर नाव हादसा, छोटी बोट पलटने से एक की मौत, 2 की हालत गंभीर

Katihar News: सेमापुर ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डहरा गांव के पास सोमवार की देर शाम को गंगा नदी में एक नाव पलट गई. नाव में एक ही परिवार के पांच लोग सवार थे. इस हादसे में रविन्द्र मंडल की 13 वर्षीय बेटी जूही कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई.

Oct 14, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Katihar Boat Accident: बिहार के कटिहार जिले में एक बार फिर से नाव हादसे की दुखद खबर सामने आई है. घटना सेमापुर ओपी थाना क्षेत्र की है. यहां गंगा नदी में एक नाव पलटने से 5 लोग डूब गए. इस हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य को स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया है. हालांकि, रेस्क्यू किए चार लोगों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि नाव में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे और वे घास लेकर अपने घर लौट रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, गंगा नदी की बीच धारा में नाव पहुंचते ही बैलेंस बिगड़ा और वह डूब गई. इस हादसे में 13 वर्षीय जूही कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं परिवार के अन्य सदस्य रंजू देवी, निशु कुमारी, कोमल कुमारी और चिंटू कुमार को ग्रामीणों की मदद से किसी तरह पानी से बाहर निकाला. रंजू देवी और निशु कुमारी की हालत नाजुक बताई जा रही है. दोनों को आनन-फानन में कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है.

इससे पहले शनिवार (11 अक्टूबर) को मोतिहारी के लखौरा थाना इलाके के लखौरा पुरबारी टोला में सिकरहना नदी में एक नाव पलट गई थी. इस हादसे में 15 लोग नदी में डूब गए थे, जिनमें से तीन लोगों की मौत हो गई थी. जानकारी के अनुसार, ग्रामीण पशुओं के लिए चारा लेकर नाव पर सवार होकर लौट रहे थे. बीच धारा में नाव पहुंचते ही तेज हवा के दबाव से संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव नदी में पलट गई. घटना में एक व्यक्ति ने किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाई और घटना की जानकारी गांव वालों को दी. जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ.

