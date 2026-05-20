कटिहार में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई सियासत, पीड़ितों से मिले सांसद पप्पू यादव

Katihar Bulldozer Action: कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रशासन द्वारा करीब 8 एकड़ 56 डिसमिल जमीन खाली कराए जाने और लगभग 57 परिवारों को बेदखल किए जाने के बाद अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है. इसी कड़ी में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कटिहार पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद सांसद पप्पू यादव ने प्रशासनिक कार्रवाई और जमीन विवाद को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों से बातचीत की है और आगे पीड़ितों के साथ मिलकर सक्षम न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ने पर विचार किया जा रहा है.

सांसद ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कोर्ट का आदेश किसी मठ की जमीन को लेकर जारी हुआ था, लेकिन जिस जमीन पर दशकों से लोग रह रहे थे, वहां अचानक इस तरह की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है. उन्होंने पूछा कि यदि इस जमीन को लेकर टाइटल सूट पहले से चल रहा था तो आखिर रजिस्ट्री कैसे हुई. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में स्थानीय नेता, पदाधिकारी और जमीन माफिया की मिलीभगत हो सकती है. उन्होंने कहा कि वर्षों से बसे गरीब परिवारों को एक झटके में बेघर कर देना मानवीय दृष्टिकोण से भी गलत है.

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उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ-साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. सांसद के दौरे के बाद गामी टोला का यह मामला अब जिले में चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है.