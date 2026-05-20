Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3223179
Zee Bihar JharkhandBH katihar

कटिहार में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई सियासत, पीड़ितों से मिले सांसद पप्पू यादव

Pappu Yadav In Katihar: कटिहार में बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 20, 2026, 06:34 AM IST

Trending Photos

पप्पू यादव (फाइल फोटो)
पप्पू यादव (फाइल फोटो)

Katihar Bulldozer Action: कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रशासन द्वारा करीब 8 एकड़ 56 डिसमिल जमीन खाली कराए जाने और लगभग 57 परिवारों को बेदखल किए जाने के बाद अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है. इसी कड़ी में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कटिहार पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद सांसद पप्पू यादव ने प्रशासनिक कार्रवाई और जमीन विवाद को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों से बातचीत की है और आगे पीड़ितों के साथ मिलकर सक्षम न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ने पर विचार किया जा रहा है.

सांसद ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कोर्ट का आदेश किसी मठ की जमीन को लेकर जारी हुआ था, लेकिन जिस जमीन पर दशकों से लोग रह रहे थे, वहां अचानक इस तरह की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है. उन्होंने पूछा कि यदि इस जमीन को लेकर टाइटल सूट पहले से चल रहा था तो आखिर रजिस्ट्री कैसे हुई. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में स्थानीय नेता, पदाधिकारी और जमीन माफिया की मिलीभगत हो सकती है. उन्होंने कहा कि वर्षों से बसे गरीब परिवारों को एक झटके में बेघर कर देना मानवीय दृष्टिकोण से भी गलत है.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में गरजे मंत्री दिलीप जायसवाल, कहा-रिश्वत मांगने वाले अफसर का नाम बताओ...

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ-साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. सांसद के दौरे के बाद गामी टोला का यह मामला अब जिले में चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है.

TAGS

Katihar NewsPappu Yadav

Trending news

Motihari News
Motihari: हरैया पुलिस की कस्टडी से हथकड़ी समेत फरार हुआ गांजा तस्कर, मचा हड़कंप
Minister Vijay Sinha
कृषि सम्मेलन में बोले विजय सिन्हा , राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में हुई बढ़ोतरी
Motihari News
मोतिहारी में 'सहयोग शिविर' की शुरुआत, पहले ही दिन 54 पंचायतों में उमड़ी ग्रामीणों की
Gaya News
Gaya News: सुरक्षाबलों को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम, 5 किलो का IED किया नष्ट
Jehanabad news
जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमॉर्टम पर भारी हंगामा, एसपी अपराजित लोहान ने दी सफाई
Ranchi News
रांची पुलिस का एक्शन, 4 शूटर गिरफ्तार, पूर्व वार्ड प्रत्याशी की हत्या की साजिश नाकाम
Land Mutation Bihar
क्या होता है दाखिल-खारिज? रजिस्ट्री के बाद क्यों है बेहद जरूरी, यहां जानिए
Raxaul news
डॉलर-यूरो तो बदल जाएंगे, लेकिन नेपाली रुपए का क्या? रक्सौल बॉर्डर पर मनी एक्सचेंज का
Education Minister Mithilesh Tiwari
कैमरे के सामने अपनी ही 'मिनिस्ट्री' भूले बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी!
Minister Dilip Jaiswal
मुजफ्फरपुर में गरजे मंत्री दिलीप जायसवाल, कहा-रिश्वत मांगने वाले अफसर का नाम बताओ...