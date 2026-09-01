/कटिहार अंचल कार्यालय में CO से कथित मारपीट का CCTV फुटेज वायरल, DM ने दिए जांच के आदेश

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Katihar News: कटिहार सदर अंचल कार्यालय में सीओ सोनू भगत के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि अंचल कर्मी और प्रधान लिपिक संजय वर्मा ने सीओ के कार्यालय कक्ष में घुसकर उनके साथ मारपीट की. घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि, जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है. मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.
वायरल सीसीटीवी फुटेज में कार्यालय के अंदर सीओ सोनू भगत और प्रधान लिपिक संजय वर्मा के बीच कुछ देर तक विवाद और हाथापाई होती दिखाई दे रही है. इसके बाद दोनों के बीच मारपीट भी होती नजर आ रही है. घटना की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है. विवाद कार्यालय के कामकाज, किसी आदेश या किसी अन्य मामले को लेकर हुआ था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
बताया जा रहा है कि सीओ सोनू भगत पहले से ही आंख में चोट की समस्या से परेशान थे और ड्यूटी पर लौटने के कुछ समय बाद ही यह घटना सामने आई. घटना के बाद सदर अंचल कार्यालय में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की बात कही जा रही है. सरकारी कार्यालय के अंदर अधिकारी और कर्मी के बीच कथित मारपीट की घटना ने कार्यालयी अनुशासन और कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
मामले को गंभीरता से लेते हुए कटिहार डीएम आशुतोष द्विवेदी ने जांच के आदेश दिए हैं. तीन सदस्यीय जांच टीम पूरे घटनाक्रम की पड़ताल करेगी. टीम सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के साथ ही संबंधित अधिकारी और कर्मियों के बयान भी दर्ज करेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वह जिला प्रशासन से मामले की जल्द जांच कराने का आग्रह करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी ओर से भी एक कमेटी मामले की जांच करेगी, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.
रिपोर्ट: रंजन कुमार