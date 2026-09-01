/कटिहार अंचल कार्यालय में CO से कथित मारपीट का CCTV फुटेज वायरल, DM ने दिए जांच के आदेश

मामले को गंभीरता से लेते हुए कटिहार डीएम आशुतोष द्विवेदी ने जांच के आदेश दिए हैं. तीन सदस्यीय जांच टीम पूरे घटनाक्रम की पड़ताल करेगी. टीम सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के साथ ही संबंधित अधिकारी और कर्मियों के बयान भी दर्ज करेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वह जिला प्रशासन से मामले की जल्द जांच कराने का आग्रह करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी ओर से भी एक कमेटी मामले की जांच करेगी, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.