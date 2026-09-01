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कटिहार अंचल कार्यालय में CO से कथित मारपीट का CCTV फुटेज वायरल, DM ने दिए जांच के आदेश

Katihar News: कटिहार सदर अंचल कार्यालय में सीओ सोनू भगत से कथित मारपीट का मामला सामने आया है. प्रधान लिपिक संजय वर्मा पर कार्यालय कक्ष में घुसकर मारपीट करने का आरोप है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कटिहार डीएम आशुतोष द्विवेदी ने जांच के आदेश दिए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 01, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:01 PM IST
कटिहार अंचल कार्यालय में CO से कथित मारपीट का CCTV फुटेज वायरल, DM ने दिए जांच के आदेश
Image Credit: कटिहार अंचल कार्यालय में CO से कथित मारपीट का CCTV फुटेज वायरल

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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