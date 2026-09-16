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कटिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव: नंदन यादव को सिर में मारी दो गोली, 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Katihar News: कटिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है. अपराधियों ने नंदन यादव को सिर में गोली मार दी. नंदन कुमार यादव अपने पीछे पत्नी रम्भा देवी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 16, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:03 AM IST
कटिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव: नंदन यादव को सिर में मारी दो गोली, 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
Image Credit: कटिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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