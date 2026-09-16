/कटिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव: नंदन यादव को सिर में मारी दो गोली, 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

घटना से परिवार में पसरा मातम

सुबह जब उनकी पत्नी रम्भा देवी की नजर पति पर पड़ी तो उनके सिर से खून निकल रहा था. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई. परिजनों के मुताबिक, नंदन के सिर में गोली लगी थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में उन्हें दो गोलियां मारे जाने की बात सामने आई है. घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है. नंदन कुमार यादव अपने पीछे पत्नी रम्भा देवी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं. बच्चों में आरती कुमारी , उम्र 8 वर्ष, खुशी कुमारी उम्र 5 वर्ष और निलेश कुमार उम्र 1 वर्ष हैं. पिता की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.