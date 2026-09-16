/कटिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव: नंदन यादव को सिर में मारी दो गोली, 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

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कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के पूर्वी चांदपुर पंचायत के वार्ड संख्या-1 में बुधवार (16 सितंबर, 2026) की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब घर के दरवाजे पर बने मचान पर सो रहे एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ मिला. मृतक की पहचान नंदन कुमार यादव, 39 वर्ष के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नंदन को दो गोलियां मारी गई हैं. हत्या की वजह और वारदात को अंजाम देने वालों की पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. परिजनों के अनुसार, नंदन कुमार यादव रात में खाना खाने के बाद घर के दरवाजे पर बने मचान पर सोने चला गया था. रात में किसी समय अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी.
घटना से परिवार में पसरा मातम
सुबह जब उनकी पत्नी रम्भा देवी की नजर पति पर पड़ी तो उनके सिर से खून निकल रहा था. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई. परिजनों के मुताबिक, नंदन के सिर में गोली लगी थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में उन्हें दो गोलियां मारे जाने की बात सामने आई है. घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है. नंदन कुमार यादव अपने पीछे पत्नी रम्भा देवी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं. बच्चों में आरती कुमारी , उम्र 8 वर्ष, खुशी कुमारी उम्र 5 वर्ष और निलेश कुमार उम्र 1 वर्ष हैं. पिता की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश जारी
घटना की सूचना मिलते ही पोठिया थानाध्यक्ष सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस घटना से जुड़े संभावित कारणों, मृतक के पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्कों और वारदात के दौरान मौके पर मौजूद परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है. घटनास्थल से मिले संभावित साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, हत्या के पीछे वास्तविक कारण क्या था और वारदात में कौन लोग शामिल थे, इसका आधिकारिक खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.
रिपोर्ट: रंजन कुमार