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अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर भागा संचालक, जब प्रशासन ने मारा अचानक छापा, कटिहार में मचा हड़कंप

Katihar Latest News: कटिहार जिला प्रशासन ने अवैध अल्ट्रासाउंड और निजी नर्सिंग होम पर छापेमारी की है. जिन केंद्रों के खिलाफ अवैध संचालन की शिकायत मिली थी. वहां पहुंचने पर कई संचालक मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर फरार हो चुके थे.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:22 AM IST

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कटिहारी में अवैध अल्ट्रासाउंड और निजी नर्सिंग होम पर छापेमारी
कटिहारी में अवैध अल्ट्रासाउंड और निजी नर्सिंग होम पर छापेमारी

Katihar News: कटिहार जिला के कुर्सेला में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. जिला पदाधिकारी के निर्देश पर गठित जांच टीम ने अचानक छापेमारी से अवैध अल्ट्रासाउंड, निजी नर्सिंग होम, एक्स-रे कारोबारी में हड़कंप मच गया. इस संयुक्त जांच दल में कोढ़ा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अमित आर्या, कुर्सेला बीडीओ, पंचायती राज पदाधिकारी और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी शामिल थे.

टीम ने चल रहे अवैध रूप से मछली पत्ती, मजदिया रोड, शिव मंदिर चौक स्थित कई संदिग्ध केंद्रों पर दबिश दी. छापेमारी की सूचना मिलते ही कई अवैध संचालक अपने प्रतिष्ठान बंद कर मशीने लेकर फरार हो गए. बताया जाता है कि कुर्सेला क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं, जिससे प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है.

जांच के दौरान टीम ने पूर्व से सील किए गए अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण किया, जो बंद पाए गए. वहीं, जिन केंद्रों के खिलाफ अवैध संचालन की शिकायत मिली थी. वहां पहुंचने पर कई संचालक मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर फरार हो चुके थे.

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इस संबंध में कोढ़ा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अमित आर्य ने बताया कि जिला के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है. सभी संदिग्ध केंद्रों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और रिपोर्ट तैयार कर जिला भेजा जाएगा. इसके बाद पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. छापेमारी के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और चर्चा का माहौल बना रहा.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

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