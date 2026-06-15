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कटिहार जिले से संवेदनशीलता और अनोखे न्याय की एक बेहद दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है. कटिहार के सरकारी जीएनएम (GNM) स्कूल की छात्राएं अपने हॉस्टल की बदहाली और विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी (डीएम) को अपनी शिकायत दर्ज कराने समाहरणालय परिसर पहुंची थीं. अपनी मांगों को लेकर नाराज और परेशान छात्राएं समाहरणालय परिसर में ही जमीन पर नीचे बैठ गईं. जैसे ही जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी को इसकी भनक लगी, वे तुरंत अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे. उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट या प्रशासनिक रसूख दिखाए, छात्राओं के साथ खुद भी जमीन पर नीचे बैठकर उनकी सभी बातों और दर्द को बेहद ध्यानपूर्वक सुना. इस अनोखे और संवेदनशील अंदाज को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया.
जमीन पर बैठे-बैठे ही छात्राओं ने डीएम आशुतोष द्विवेदी को अपने हॉस्टल की बदहाली की पूरी कहानी सुनाई. छात्राओं ने बताया कि जीएनएम स्कूल और हॉस्टल परिसर में कुव्यवस्था का बोलबाला है. सुरक्षा के नाम पर पूरे परिसर में एक भी सीसीटीवी (CCTV) कैमरा नहीं लगा है. चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है. छात्राओं ने रोते हुए अपनी सुरक्षा और निजता पर बड़ा सवाल उठाया और कहा कि उनके हॉस्टल के बाथरूम में दरवाजे तक नहीं लगे हैं, जिससे उन्हें रोज भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
डीएम ने छात्राओं की इन गंभीर समस्याओं को बेहद संवेदनशीलता से सुना. उन्होंने मौके पर ही कड़ा एक्शन लेते हुए सिविल सर्जन को जीएनएम स्कूल की प्राचार्या अदिति सिन्हा के निलंबन के लिए तुरंत स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखने का आदेश दे दिया. डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी समस्या होने और सूचना दिए जाने के बावजूद प्राचार्या मौके पर नहीं पहुंचीं. जांच करने पर पता चला कि वे अपने कर्तव्य स्थल पर भी मौजूद नहीं थीं. ऐसी लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
छात्राओं को तत्काल राहत देते हुए डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कई बड़े निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि हॉस्टल की साफ-सफाई के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके साथ ही जीएनएम स्कूल परिसर में छात्राओं के स्वास्थ्य को देखते हुए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की व्यवस्था की जाएगी और शुद्ध पेयजल के लिए तुरंत आरओ (RO) मशीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं. पढ़ाई के मुद्दे पर डीएम ने साफ कहा कि जो ट्यूटर समय पर क्लास नहीं ले रहे हैं, उन्हें हटाकर दूसरे ट्यूटर रखे जाएंगे और ट्यूटरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा. इस मौके पर डीडीसी अमित कुमार, एसडीओ प्रद्युम्न सिंह यादव और सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे.