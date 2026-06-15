छात्राओं को तत्काल राहत देते हुए डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कई बड़े निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि हॉस्टल की साफ-सफाई के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके साथ ही जीएनएम स्कूल परिसर में छात्राओं के स्वास्थ्य को देखते हुए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की व्यवस्था की जाएगी और शुद्ध पेयजल के लिए तुरंत आरओ (RO) मशीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं. पढ़ाई के मुद्दे पर डीएम ने साफ कहा कि जो ट्यूटर समय पर क्लास नहीं ले रहे हैं, उन्हें हटाकर दूसरे ट्यूटर रखे जाएंगे और ट्यूटरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा. इस मौके पर डीडीसी अमित कुमार, एसडीओ प्रद्युम्न सिंह यादव और सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे.