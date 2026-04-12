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खबरदार! स्कूलों में री-एडमिशन के नाम पर नहीं होगी उगाही, कटिहार DM ने दी सख्त चेतावनी

कटिहार के निजी स्कूलों द्वारा हर साल री-एडमिशन के नाम पर ली जा रही मनमानी फीस के खिलाफ अभिभावक संघ ने डीएम आशुतोष द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा. जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूलों द्वारा अवैध उगाही पर रोक लगा दी है. डीएम ने चेतावनी दी है कि नियम विरुद्ध फीस वसूलने वाले स्कूलों और उनके संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:48 PM IST

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आशुतोष द्विवेदी, डीएम, कटिहार
आशुतोष द्विवेदी, डीएम, कटिहार

कटिहार के निजी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत के साथ ही फीस के नाम पर मची लूट के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. अभिभावकों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं.

कटिहार में निजी विद्यालयों द्वारा हर साल री-एडमिशन, पंजीयन शुल्क और अन्य मदों में मनमाने ढंग से की जा रही वसूली के विरोध में अभिभावक संघ लामबंद हो गया है. रविवार को संघ के अध्यक्ष समरेन्द्र कुणाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी से मुलाकात की. अभिभावकों ने डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि कई स्कूल शिक्षा को व्यापार बना चुके हैं और नियमों को ताक पर रखकर हर साल नामांकन के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर भारी बोझ पड़ रहा है.

प्रशासन की सख्त चेतावनी: री-एडमिशन के नाम पर नहीं होगी उगाही
अभिभावक संघ की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के नाम पर अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निजी विद्यालयों द्वारा नए क्लास में जाने पर री-एडमिशन शुल्क लेने पर रोक लगा दी है. डीएम ने सभी निजी स्कूलों और उनके संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे नियमों का पालन करें और अभिभावकों का शोषण बंद करें. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी विद्यालय की ओर से अवैध फीस वसूली की शिकायत मिलती है, तो संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि कटिहार में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि कोई भी संचालक मनमानी न कर सके. अभिभावक संघ ने प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है. डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्र का नामांकन केवल इसलिए न रुके या बाधित हो कि उसके माता-पिता ने अवैध शुल्क देने से मना कर दिया है. प्रशासन के इस रुख से निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

रिपोर्ट- रंजन कुमार, कटिहार

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