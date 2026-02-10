फार्मर रजिस्ट्रेशन में कटिहार का शानदार प्रदर्शन: डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कर्मचारियों की थपथपाई पीठ; मनिहारी में प्रगति संतोषजनक

Katihar News: कटिहार जिले में चल रहे फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान की प्रगति की समीक्षा को लेकर देर शाम जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी मनिहारी प्रखंड मुख्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने फार्मर रजिस्ट्रेशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों से अब तक हुए पंजीकरण की विस्तृत जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से पंचायतवार रजिस्ट्रेशन की स्थिति की समीक्षा की और स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी पात्र किसान पंजीकरण से वंचित न रहे.

उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान सामने आ रही समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की. जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कटिहार जिला पूरे बिहार में चल रहे फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

प्राणपुर और अमदाबाद प्रखंडों का निरीक्षण करते हुए डीएम मनिहारी पहुंचे थे. मनिहारी में फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रगति संतोषजनक पाई गई. सभी संबंधित अधिकारी और कर्मी पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं, ताकि तय समय में लक्ष्य पूरा किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

जिलाधिकारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे शीघ्र अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.

उन्होंने जानकारी दी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक पंचायत में विशेष कैंप लगाए गए हैं. डोर-टू-डोर अभियान के तहत दो से तीन मोबाइल टीमें बनाई गई हैं, जो सीधे किसानों के घर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि हर पात्र किसान का पंजीकरण समय पर पूरा हो, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके.

रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार

यह भी पढ़ें: क्या है कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, जिससे किसानों को मिलेंगे 3,000 रुपये