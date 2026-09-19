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कटिहारः बाढ़ में डूबे स्कूल, आवागमन ठप्प तो मोबाइल बना क्लासरूम! ऐसे हो रही पढ़ाई

उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरिया की ओर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सैकड़ों छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है. अब शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाते हैं और बच्चे भी मोबाइल के जरिए क्लास अटेंड कर रहे हैं.

Published: Sep 19, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:16 AM IST
कटिहारः बाढ़ में डूबे स्कूल, आवागमन ठप्प तो मोबाइल बना क्लासरूम! ऐसे हो रही पढ़ाई
Image Credit: कटिहारः बाढ़ में डूबे स्कूल, आवागमन ठप्प तो मोबाइल बना क्लासरूम! (Zee Media)

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