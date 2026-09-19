/कटिहारः बाढ़ में डूबे स्कूल, आवागमन ठप्प तो मोबाइल बना क्लासरूम! ऐसे हो रही पढ़ाई

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बिहार के कई जिले इन दिनों की भीषण बाढ़ की चपेट में हैं. कटिहार भी उनमें शामिल है. यहां गंगा, कोसी, बरंडी और कारी कोसी नदियों के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण प्रशासन के अनुसार जिले में करीब 9.39 लाख लोग प्रभावित हो रखे हैं. बाढ़ का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा है. कई विद्यालय जलमग्न हैं या फिर आवागमन बाधित होने के कारण पठन-पाठन ठप है. ऐसे में अमदाबाद प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरिया ने ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुना है. अब बाढ़ के कारण स्कूल बंद है, लेकिन पढ़ाई नहीं. विद्यालय की ओर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सैकड़ों छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है. अब शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाते हैं और बच्चे भी मोबाइल के जरिए क्लास अटेंड कर रहे हैं.
ऑनलाइन क्लास में पढ़ाए गए सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर सभी छात्रों को व्हाट्सअप के जरिए भेज दिया जाता है, जिससे कि वो रिवीजन कर सकें. बाढ़ के दौरान इंटरनेट सेवा बाधित रहने से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने में परेशानी आई, लेकिन जैसे ही नेट सेवा बहाल हुई, विद्यालय के शिक्षकों ने बिना देर किए ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी. परीक्षा नजदीक होने के बीच इस पहल से छात्र-छात्राओं के चेहरे पर भी राहत है. शिक्षकों की इस पहल से छात्रों के अभिभावक भी खुश हैं. उनका कहना है कि बाढ़ के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. ऐसे में घर बैठे पढ़ाई की सुविधा मिलना काफी मददगार साबित हो रहा है.
विद्यालय के प्रधानाध्यापक पंकज कुमार ने बताया कि चारों तरफ बाढ़ की स्थिति देखकर शिक्षकों ने सोचा कि जब बच्चे घरों में हैं और स्कूल आना संभव नहीं है, तो क्यों न दूरसंचार व्यवस्था का इस्तेमाल कर पढ़ाई जारी रखी जाए. उनके मुताबिक हमलोगों ने सोचा कि बच्चे घर में बैठे हैं, तो क्यों न ऑनलाइन क्लास शुरू की जाए. शुरुआत में नेट बंद रहने के कारण परेशानी हुई, लेकिन जैसे ही नेट शुरू हुआ, ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सैकड़ों बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं. ऑनलाइन लिंक के माध्यम से बच्चे जुड़ते हैं और पढ़ाए गए पाठ का वीडियो भी व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाता है.
अमदाबाद के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रणबीर कुमार ने भी बैरिया विद्यालय की इस पहल की सराहना की है. उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कोविड काल में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए किया गया था. उसी अनुभव और डिजिटल व्यवस्था का इस्तेमाल अब बाढ़ प्रभावित अमदाबाद में किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अमदाबाद प्रखंड में कुल 119 विद्यालयों में से 95 विद्यालयों में बाढ़ के कारण पढ़ाई बाधित है और करीब 25 हजार बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हुआ है. उन्होंने अन्य प्रधानाध्यापकों से भी अपील की कि बैरिया विद्यालय की तरह जहां संभव हो, वहां ऑनलाइन क्लास शुरू की जाए, ताकि बाढ़ के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित न हो.