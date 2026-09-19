/कटिहारः बाढ़ में डूबे स्कूल, आवागमन ठप्प तो मोबाइल बना क्लासरूम! ऐसे हो रही पढ़ाई

बिहार के कई जिले इन दिनों की भीषण बाढ़ की चपेट में हैं. कटिहार भी उनमें शामिल है. यहां गंगा, कोसी, बरंडी और कारी कोसी नदियों के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण प्रशासन के अनुसार जिले में करीब 9.39 लाख लोग प्रभावित हो रखे हैं. बाढ़ का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा है. कई विद्यालय जलमग्न हैं या फिर आवागमन बाधित होने के कारण पठन-पाठन ठप है. ऐसे में अमदाबाद प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरिया ने ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुना है. अब बाढ़ के कारण स्कूल बंद है, लेकिन पढ़ाई नहीं. विद्यालय की ओर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सैकड़ों छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है. अब शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाते हैं और बच्चे भी मोबाइल के जरिए क्लास अटेंड कर रहे हैं.