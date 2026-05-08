Katihar News: खाट पर सिस्टम का जनाजा, प्राणपुर में अब भी चारपाई ही एम्बुलेंस बना

Katihar News: कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड के केहुनिया पंचायत के वार्ड-12 से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां मो० रॉबी नाम के एक मरीज की जान पर बन आई, लेकिन गांव की सड़कें इतनी बदहाल थीं कि एम्बुलेंस का पहुंचना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर था. मजबूरन, परिजनों को मरीज को एम्बुलेंस नहीं बल्कि चारपाई पर लादकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ा. चिकनी टोला से बिसारे मुख्य सड़क तक का रास्ता दशकों से कच्चा है. बरसात के मौसम में ग्रामीणों का दर्द स्पष्ट रुप से दिखाई पड़ता है, जहां बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़कों के बड़े-बड़े दावे खोखले हो गए.

सामाजिक अभिशाप बन चुकी है खराब सड़कें

ग्रामीणों का दर्द सिर्फ सड़क और एम्बुलेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बदहाली अब सामाजिक अभिशाप बन चुकी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की ऐसी दुर्दशा देखकर लोग इस गांव में अपनी बेटी देने या यहां से बहु ले जाने में कतराते हैं. हालात इतने बदतर हैं कि रास्ते को देखकर लोग रिश्ता तय किए बिना ही भाग जाते हैं. आज भी हमारे घरों में बेटियां ब्याह की उम्र पार कर रही हैं, लेकिन खराब सड़क के कारण कोई बारात लाने को तैयार नहीं होता.

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'बुजुर्ग मरीजों को चारपाई पर ढोया जाता है'

सिस्टम की इस नाकामी ने हमारी बेटियों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया है. स्थानीय ग्रामीण मो. एजाज का कहना है कि आजादी के बाद से अब तक यहां पक्की सड़क नसीब नहीं हुई, जब गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग मरीजों को चारपाई पर ढोया जाता है, तो शासन की संवेदनशीलता मर जाती है. वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी और बिहार सरकार से उक्त आजादी के बाद से पड़ी सड़क को मुख्य सड़क तक मिट्टी भराई कर पक्की कारण कराने की मांग की है.

रिपोर्ट - रंजन कुमार, कटिहार