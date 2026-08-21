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कटिहार में होटल की आड़ में अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले आरोपी गिरफ्तार, कट्टा-कारतूस बरामद

Katihar News: कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के बलुआ बाजार में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने रंजीत कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 21, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:13 AM IST
कटिहार में होटल की आड़ में अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले आरोपी गिरफ्तार, कट्टा-कारतूस बरामद
Image Credit: कटिहार में होटल की आड़ में अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले आरोपी गिरफ्तार (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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