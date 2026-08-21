/कटिहार में होटल की आड़ में अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले आरोपी गिरफ्तार, कट्टा-कारतूस बरामद

Katihar News: कटिहार के बरारी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरारी थाना क्षेत्र के बलुआ बाजार निवासी 38 वर्षीय रंजीत कुमार चौधरी के रूप में हुई है. पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि बरारी थाना पुलिस को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि बलुआ बाजार में एक व्यक्ति होटल की आड़ में अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री कर रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहले मामले का सत्यापन किया और इसके बाद कार्रवाई की.