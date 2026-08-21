/कटिहार में होटल की आड़ में अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले आरोपी गिरफ्तार, कट्टा-कारतूस बरामद

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Katihar News: कटिहार के बरारी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरारी थाना क्षेत्र के बलुआ बाजार निवासी 38 वर्षीय रंजीत कुमार चौधरी के रूप में हुई है. पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि बरारी थाना पुलिस को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि बलुआ बाजार में एक व्यक्ति होटल की आड़ में अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री कर रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहले मामले का सत्यापन किया और इसके बाद कार्रवाई की.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना की पुष्टि होने के बाद बरारी थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ बलुआ बाजार पहुंचे और संबंधित स्थान पर छापेमारी की. पुलिस को देखते ही वहां मौजूद एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा. हालांकि, पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान उसकी पहचान रंजीत कुमार चौधरी के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने उसकी दुकान की विधिवत तलाशी लेने की कार्रवाई शुरू की.
तलाशी के दौरान पुलिस को दुकान से एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए. हथियार और कारतूस मिलने के बाद पुलिस ने रंजीत कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया. बरामद हथियार और कारतूस को पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास अवैध हथियार कहां से पहुंचे और वह इनकी खरीद-बिक्री में कब से शामिल था. मामले को लेकर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के आधार पर अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और हथियारों की आपूर्ति कहां से की जाती थी. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
रिपोर्ट: रंजन कुमार