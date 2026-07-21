/कटिहार: न्यायिक हिरासत में बंद बाबू लाल मुंडा की सदर अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, सड़क जाम

बताया गया कि शुक्रवार शाम जेल में बाबू लाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इसके बाद जेल प्रशासन ने परिजनों को सूचना दी और रात करीब 9 बजे उसे इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान सोमवार तड़के करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भी उसने लगातार अपनी खराब तबीयत की शिकायत की और बेहतर इलाज की मांग की, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसे चुप रहने के लिए डराया-धमकाया जाता था. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.