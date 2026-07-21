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कटिहार: न्यायिक हिरासत में बंद बाबू लाल मुंडा की सदर अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, सड़क जाम

Katihar News: कटिहार सदर अस्पताल में न्यायिक हिरासत में बंद बाबू लाल मुंडा की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने कोलासी मुख्य सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 21, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:43 AM IST
कटिहार: न्यायिक हिरासत में बंद बाबू लाल मुंडा की सदर अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, सड़क जाम
Image Credit: न्यायिक हिरासत में बंद बाबू लाल मुंडा की सदर अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, सड़क जामSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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