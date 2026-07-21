/कटिहार: न्यायिक हिरासत में बंद बाबू लाल मुंडा की सदर अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, सड़क जाम

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Katihar News: कटिहार सदर अस्पताल में इलाज के दौरान न्यायिक हिरासत में बंद एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने कोलासी मुख्य सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. मृतक की पहचान कोलासी ओपी क्षेत्र के मतवा टोला निवासी 36 वर्षीय बाबू लाल मुंडा के रूप में हुई है. वह विवाहित था और उसकी तीन बेटियां हैं. घटना के बाद परिवार में शोक और इलाके में आक्रोश का माहौल है.
परिजनों के अनुसार, उत्पाद विभाग ने गुरुवार को बाबू लाल मुंडा को 5 लीटर देसी शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. उनका आरोप है कि गिरफ्तारी के समय ही अधिकारियों को बाबू लाल की खराब तबीयत के बारे में बताया गया था और उसे जेल नहीं भेजने की अपील की गई थी, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया.
बताया गया कि शुक्रवार शाम जेल में बाबू लाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इसके बाद जेल प्रशासन ने परिजनों को सूचना दी और रात करीब 9 बजे उसे इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान सोमवार तड़के करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भी उसने लगातार अपनी खराब तबीयत की शिकायत की और बेहतर इलाज की मांग की, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसे चुप रहने के लिए डराया-धमकाया जाता था. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
परिजनों का कहना है कि बाबू लाल को पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में घर से ले जाया गया था और उसकी मौत की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. फिलहाल इस मामले में जेल प्रशासन और उत्पाद विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. वहीं, पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हैं.
रिपोर्ट: रंजन कुमार