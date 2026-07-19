/कटिहार में मद्यनिषेध सिपाही भर्ती में सेटिंग कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि वे अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मद्यनिषेध सिपाही भर्ती में चयन कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि अंतिम चयन के बाद एक अभ्यर्थी से 10 लाख रुपये तक लिए जाते थे. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.