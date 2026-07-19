/कटिहार में मद्यनिषेध सिपाही भर्ती में सेटिंग कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

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Katihar News: बिहार के कटिहार जिले के कुरसेला थाना क्षेत्र में नियमित वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बिहार मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित सेटिंग कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से दो युवकों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से कई अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र, बैंक के ब्लैंक चेक, हस्ताक्षरित स्टांप पेपर, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. मामले में अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई को बल्थी महेशपुर में वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे. संदेह होने पर पुलिस ने उनका पीछा कर दोनों को पकड़ लिया. पूछताछ में उनकी पहचान पूर्णिया जिले के टिकापट्टी थाना क्षेत्र के सपहा निवासी 26 वर्षीय सोनू कुमार और 22 वर्षीय साहिल कुमार के रूप में हुई.
तलाशी के दौरान दोनों के पास से मैट्रिक और इंटर के कई मूल प्रमाणपत्र, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक, 500 रुपये मूल्य के कई स्टांप पेपर, जिन पर अलग-अलग व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे, छह जिंदा कारतूस तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए गए. पुलिस ने दोनों आरोपितों की निशानदेही पर एक अन्य स्थान से सिपाही भर्ती परीक्षा के कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी बरामद किए हैं.
पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि वे अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मद्यनिषेध सिपाही भर्ती में चयन कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि अंतिम चयन के बाद एक अभ्यर्थी से 10 लाख रुपये तक लिए जाते थे. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार