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कटिहार में मद्यनिषेध सिपाही भर्ती में सेटिंग कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

Katihar News: कटिहार के कुरसेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने बिहार मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित सेटिंग कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया. दो आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं. उनके पास से अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र, ब्लैंक चेक, स्टांप पेपर, छह जिंदा कारतूस और प्रवेश पत्र बरामद हुए हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 19, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:18 PM IST
कटिहार में मद्यनिषेध सिपाही भर्ती में सेटिंग कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: कटिहार में मद्यनिषेध सिपाही भर्ती में सेटिंग कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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