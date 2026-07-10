Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH katihar
  • /कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा; घाटों पर सख्ती, ओवरलोडिंग होने पर होगी कार्रवाई

कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा; घाटों पर सख्ती, ओवरलोडिंग होने पर होगी कार्रवाई

Katihar News: कटिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ते ही अलर्ट जारी किया गया है. मनिहारी के सभी 14 नाव घाटों पर सख्ती बढ़ा दी गई है. साथ ही, नाविकों को साफ तौर पर कहा गया है कि ओवरलोडिंग न करें.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 10, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:52 AM IST
कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा; घाटों पर सख्ती, ओवरलोडिंग होने पर होगी कार्रवाई
Image Credit: कटिहार, मनिहारी स्थित गंगा नदी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवादा में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता! बुलेटकी मांग, पति पर हत्या का आरोप
Nawada News41 min ago
2
Supaul News43 min ago
3
Jharkhand news6:20 PM IST
4
human trafficking5:58 PM IST
5
DM Taranjot Singh SandhuJul 09