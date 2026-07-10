/कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा; घाटों पर सख्ती, ओवरलोडिंग होने पर होगी कार्रवाई

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कटिहार के मनिहारी स्थित गंगा नदी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के साथ ही प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एसडीएम त्रिलोकीनाथ सिंह और एसडीपीओ विनोद कुमार खुद नाव घाटों पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मनिहारी अनुमंडल प्रशासन ने सभी 14 नाव घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्ती बढ़ा दी है.
नावों में ओवरलोडिंग नहीं होगी
एसडीएम त्रिलोकीनाथ सिंह और एसडीपीओ विनोद कुमार ने नाव घाटों का निरीक्षण कर घाट संचालकों और नाविकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर नावों में ओवरलोडिंग नहीं होगी. निरीक्षण के दौरान एसडीएम त्रिलोकी नाथ सिंह ने बताया कि सभी घाटों के लेशी और नाविकों को निर्देश दिया कि निर्धारित क्षमता के अनुसार ही नावों का परिचालन किया जाए. उन्होंने कहा कि हर नाव के रवाना होने से पहले सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य होगा. सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.
सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ तो...
वहीं, एसडीएम ने यात्रियों से भी अपील की कि नाव पर चढ़ते समय जल्दबाजी न करें और केवल उसी नाव में सफर करें, जहां सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा हो. वहीं एसडीपीओ विनोद कुमार ने नाविकों को मौखिक चेतावनी दी कि यदि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन या ओवरलोडिंग पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बरसात के मौसम में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में प्रशासन की यह पहल यात्रियों की सुरक्षा के लिए अहम मानी जा रही है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार
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