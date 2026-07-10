/कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा; घाटों पर सख्ती, ओवरलोडिंग होने पर होगी कार्रवाई

नावों में ओवरलोडिंग नहीं होगी

एसडीएम त्रिलोकीनाथ सिंह और एसडीपीओ विनोद कुमार ने नाव घाटों का निरीक्षण कर घाट संचालकों और नाविकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर नावों में ओवरलोडिंग नहीं होगी. निरीक्षण के दौरान एसडीएम त्रिलोकी नाथ सिंह ने बताया कि सभी घाटों के लेशी और नाविकों को निर्देश दिया कि निर्धारित क्षमता के अनुसार ही नावों का परिचालन किया जाए. उन्होंने कहा कि हर नाव के रवाना होने से पहले सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य होगा. सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.