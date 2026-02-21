Katihar News: इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, मंदिर में शादी करने पहुंचा प्रेमी जोड़े की नहीं हो सकी हसरत पूरी, जानें कारण

Katihar Love Story: कटिहार से प्रेम-प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया है, जो अब काफी सुर्खियों में है. इंस्टाग्राम पर मिले दो दिल जब एक-दूजे से शादी करने के लिए मंदिर पहुंचे तो वहां पुलिस पहुंच गई और प्रेमी-जोड़े की हसरत पूरी नहीं हो सकी. दरअसल, प्रेमी जोड़ा नाबालिग था, जिसकी वजह उनकी शादी नहीं हो सकी. घटना कुरसेला नगर पंचायत क्षेत्र की है. जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़का और लड़की दोनों की इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई. सोशल मीडिया की दोस्ती कुछ दिनों बाद ही प्यार में बदल गई. इसके बाद नाबालिग प्रेमी जोड़े ने शादी करने का फैसला लिया.

प्रेमी युगल मंदिर में सात फेरे ले पाता उससे पहले ही कुछ सामाजिक संगठन के लोग पहुंच गए और बाल विवाह रुकवाने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन को फोन कर दिया. मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि शादी की तैयारी चल रही थी. दोनों पक्षों को बुलाकर जब आधार कार्ड की जांच की गई तो लड़के की जन्मतिथि 2008 तथा लड़की की जन्मतिथि 2012 पाई गई, जिससे दोनों के नाबालिग होने की पुष्टि हुई.

इसके बाद टीम ने दोनों अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानून की जानकारी दी. वहीं अभिभावकों से लिखित शपथ पत्र भरवाया गया तथा शपथ दिलाई गई कि जब तक दोनों बालिग नहीं होंगे, उनका विवाह नहीं कराया जाएगा. कार्रवाई के बाद दोनों नाबालिगों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की किया जाएगा. चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों की UMCUER गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल 1098 पर संपर्क करें .

रिपोर्ट- रंजन कुमार