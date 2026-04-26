Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3194160
Zee Bihar JharkhandBH katihar

कटिहार में कुदरत का कहर: आंधी-बारिश के बीच वज्रपात से तीन की मौत, सरकार ने 4-4 लाख रुपये मुआवजे का दिया निर्देश

Katihar News: कटिहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में आज दोपहर बाद तेज आंधी और बारिश के दौरान वज्रपात की अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बरारी, कोढ़ा और आजमनगर प्रखंड में हुई इन घटनाओं से पूरे क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है. खेत और पशुपालन के काम में लगे लोग अचानक ठनका की चपेट में आ गए, जिससे यह हादसा हुआ.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Apr 26, 2026, 11:48 PM IST

Trending Photos

कटिहार में कुदरत का कहर: आंधी-बारिश के बीच वज्रपात से तीन की मौत, सरकार ने 4-4 लाख रुपये मुआवजे का दिया निर्देश
कटिहार में कुदरत का कहर: आंधी-बारिश के बीच वज्रपात से तीन की मौत, सरकार ने 4-4 लाख रुपये मुआवजे का दिया निर्देश

Katihar News: कटिहार जिले में आज दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी-बारिश के साथ कई इलाकों में वज्रपात (ठनका) की घटनाएं सामने आईं. इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे जिले को दहला दिया, क्योंकि अलग-अलग प्रखंडों में ठनका गिरने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. अचानक हुई इस घटना से ग्रामीण क्षेत्रों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया है, जबकि मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है. प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए राहत और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पहली घटना बरारी प्रखंड के सेमापुर स्थित इस्लामपुर सुखासन की है, जहां 45 वर्षीय अकमल हुसैन की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई. बताया गया कि वे खेत में मक्का कटाई के बाद पटवन का काम करने गए थे, तभी मौसम बिगड़ने के दौरान वज्रपात हुआ और वे उसकी चपेट में आ गए. घटना के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.

दूसरी घटना कोढ़ा प्रखंड के चंदवा पंचायत स्थित खुदना गांव की है, जहां 27 वर्षीय मंगलेश कुमार यादव की ठनका गिरने से मौत हो गई. वे बारिश के दौरान अपनी गाय को बांधने के लिए गौशाला गए थे, तभी अचानक वज्रपात हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है और लोग सदमे में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Bettiah Weather: भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम, चंपारण में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही

तीसरी घटना आजमनगर प्रखंड के शीतलमनी पंचायत अंतर्गत कोढोबाड़ी गांव की है, जहां 65 वर्षीय मोहम्मद अब्बास की वज्रपात की चपेट में आने से जान चली गई. वे बारिश के दौरान बहियार से मवेशियों को घर लाने गए थे, तभी तेज ठनका गिरा और वे गंभीर रूप से प्रभावित हो गए. आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की गई है और कहा गया है कि शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई है. आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया गया है कि मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपये अनुदान दिया जाए. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, वज्रपात से बचाव के नियमों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

TAGS

Katihar News

Trending news

Katihar News
आंधी-बारिश के बीच वज्रपात से तीन की मौत, सरकार ने 4लाख रुपये मुआवजे का दिया निर्देश
Bagaha News
बगहा में डीजल के लिए हाहाकार: गैलन में तेल न मिलने से किसान परेशान
IPL 2026
IPL 2026: वैभव के शतक पर ईशान का पचासा भारी, कल के मैच में दिखा बिहारियों का जलवा
Ranchi News
रांची BJP कार्यालय में प्रशिक्षण महाअभियान,जिला योजना कार्यशाला में जुटे दिग्गज नेता
Vaishali news
वैशाली में साइबर अपराधियों के सिंडिकेट का भंडाफोड़, CSP की आड़ में चल रहा था गोरखधंधा
Jamui News
जमुई के डुमरी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का खेल, तीन होमगार्ड जवान गिरफ्तार
Giridih news
गिरिडीह में फूड पॉइजनिंग का कहर, जहरीला गुपचुप और छोला खाने से 6 साल के मासूम की मौत
Muzaffarpur News
गुरु-शिष्या का रिश्ता शर्मसार, कोचिंग शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप
patna news
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, राज्यपाल के प्रधान सचिव बदले गए, लखीसराय को मिला नया DM
Giriraj Singh
गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर हमला, बोले- खुद का घर संभल नहीं रहा, चले हैं बंगाल...