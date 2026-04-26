कटिहार में कुदरत का कहर: आंधी-बारिश के बीच वज्रपात से तीन की मौत, सरकार ने 4-4 लाख रुपये मुआवजे का दिया निर्देश

Katihar News: कटिहार जिले में आज दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी-बारिश के साथ कई इलाकों में वज्रपात (ठनका) की घटनाएं सामने आईं. इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे जिले को दहला दिया, क्योंकि अलग-अलग प्रखंडों में ठनका गिरने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. अचानक हुई इस घटना से ग्रामीण क्षेत्रों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया है, जबकि मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है. प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए राहत और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पहली घटना बरारी प्रखंड के सेमापुर स्थित इस्लामपुर सुखासन की है, जहां 45 वर्षीय अकमल हुसैन की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई. बताया गया कि वे खेत में मक्का कटाई के बाद पटवन का काम करने गए थे, तभी मौसम बिगड़ने के दौरान वज्रपात हुआ और वे उसकी चपेट में आ गए. घटना के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.

दूसरी घटना कोढ़ा प्रखंड के चंदवा पंचायत स्थित खुदना गांव की है, जहां 27 वर्षीय मंगलेश कुमार यादव की ठनका गिरने से मौत हो गई. वे बारिश के दौरान अपनी गाय को बांधने के लिए गौशाला गए थे, तभी अचानक वज्रपात हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है और लोग सदमे में हैं.

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तीसरी घटना आजमनगर प्रखंड के शीतलमनी पंचायत अंतर्गत कोढोबाड़ी गांव की है, जहां 65 वर्षीय मोहम्मद अब्बास की वज्रपात की चपेट में आने से जान चली गई. वे बारिश के दौरान बहियार से मवेशियों को घर लाने गए थे, तभी तेज ठनका गिरा और वे गंभीर रूप से प्रभावित हो गए. आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की गई है और कहा गया है कि शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई है. आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया गया है कि मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपये अनुदान दिया जाए. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, वज्रपात से बचाव के नियमों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.

रिपोर्ट: रंजन कुमार