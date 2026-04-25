katihar News: ‘तालिबानी सजा’ का सच, मस्जिद में चोरी नहीं, पिता की शिकायत पर हुई थी मारपीट

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के आजमनगर से दो किशोरों के साथ हुई बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे मस्जिद में चोरी की सजा बताकर प्रचारित किया जा रहा था. अब इस मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट ने एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस जांच में यह साफ हो गया है कि इस मारपीट का मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल से कोई लेना-देना नहीं है. दरअसल, यह पूरा मामला बच्चों को सुधारने के नाम पर की गई क्रूरता का है, जिसमें मुखिया पति ने कानून अपने हाथ में लिया और किशोरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया.

पुलिस के सामने आरोपी मुखिया पति सिकंदर भाट ने जो बयान दिया है, वह काफी हैरान करने वाला है. आरोपी का दावा है कि पीड़ित किशोरों के पिता ने खुद उससे शिकायत की थी कि उनके बच्चों को चोरी करने की बुरी लत लग गई है. पिता ने मुखिया पति से गुजारिश की थी कि वे लड़कों को समझाएं या थोड़ा डरा-धमका कर सुधार दें. लेकिन सुधारने के नाम पर मुखिया रूबी खातून के पति सिकंदर भाट ने बच्चों के साथ तालिबानी अंदाज में मारपीट शुरू कर दी. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.

आजमनगर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुँची, तो आरोपी सिकंदर भाट पुलिस के सामने भी लड़खड़ा रहा था. बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद मुखिया पति के मुँह से शराब की तेज दुर्गंध आ रही थी. जब पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन से उसकी जांच की, तो उसके शरीर में शराब की मात्रा 76 एमजी पाई गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा. पुलिस का कहना है कि सुधारने के नाम पर किशोरों के साथ इस तरह की क्रूरता कानूनन जुर्म है और आरोपी ने शराब पीकर उत्पाद अधिनियम का भी उल्लंघन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- तीन बार गिरा, 12 बार फेल हुई डेडलाइन, सुल्तानगंज-अगुवानी पुल के लिए हो रहा चंडी पाठ

कटिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, यह मामला मस्जिद में चोरी का नहीं है. आरोपी सिकंदर भाट को 'किशोर न्याय अधिनियम 2015' (Juvenile Justice Act) के तहत बच्चों के साथ क्रूरता करने और 'मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम' के तहत शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि वीडियो वायरल करने के पीछे और इस घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश के पीछे किन लोगों का हाथ है.