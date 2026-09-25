/कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 18 लाख की स्मैक के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार, 204.90 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद

गुप्त सूचना पर ITBP कैंप मोड़ के पास पुलिस की छापेमारी

जानकारी के अनुसार, कोढ़ा थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पुरुष और एक महिला पश्चिम बंगाल के कालियागंज से अवैध मादक पदार्थ लेकर कोढ़ा आईटीबीपी कैंप मोड़ की ओर से भागलपुर डिलीवरी के लिए जा रहे हैं. सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ आईटीबीपी कैंप मोड़ के पास पहुंचे और विधिवत छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को देखते ही महिला और पुरुष भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया.