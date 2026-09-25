/कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 18 लाख की स्मैक के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार, 204.90 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद

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Katihar Crime News: बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 18 लाख रुपये मूल्य के 204.90 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला और एक पुरुष तस्कर को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों तस्कर पति-पत्नी बताए जा रहे हैं. दोनों भागलपुर जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने इनके पास से स्मैक के दो पैकेट और एक मोबाइल फोन बरामद किया है.
गुप्त सूचना पर ITBP कैंप मोड़ के पास पुलिस की छापेमारी
जानकारी के अनुसार, कोढ़ा थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पुरुष और एक महिला पश्चिम बंगाल के कालियागंज से अवैध मादक पदार्थ लेकर कोढ़ा आईटीबीपी कैंप मोड़ की ओर से भागलपुर डिलीवरी के लिए जा रहे हैं. सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ आईटीबीपी कैंप मोड़ के पास पहुंचे और विधिवत छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को देखते ही महिला और पुरुष भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया.
पति-पत्नी के पास से 204.90 ग्राम स्मैक बरामद
तलाशी के दौरान महिला के पर्स से स्मैक का एक पैकेट बरामद हुआ. वहीं, उसके पति की जींस की जेब से भी स्मैक का एक पैकेट और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया. पूछताछ में दोनों की पहचान विकास कुमार (25 वर्ष) और लुख्खी कुमारी (19 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों शांतिनगर मुकैरी, वार्ड नंबर-12, थाना गोपालपुर, नवगछिया, जिला भागलपुर के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार, इनके पास से कुल 204.90 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपये है.
दोनों तस्कर आईटीबीपी कैंप के पास बस का इंतजार कर रहे थे
पुलिस के मुताबिक, दोनों तस्कर आईटीबीपी कैंप के पास बस का इंतजार कर रहे थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद स्मैक कहां से लाया गया था और इसकी डिलीवरी किसे दी जानी थी. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार