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कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 18 लाख की स्मैक के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार, 204.90 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद

Katihar Crime News: कटिहार के कोढ़ा में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 204.90 ग्राम स्मैक के साथ पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया है. बरामद स्मैक की कीमत करीब 18 लाख रुपये बताई जा रही है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 25, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:05 AM IST
कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 18 लाख की स्मैक के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार, 204.90 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद
Image Credit: कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 18 लाख की स्मैक के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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