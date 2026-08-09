/कटिहार में अपहरण कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में ATM फ्रॉड गिरोह का सरगना सन्नी बाबा धराया

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कटिहार नगर थाना क्षेत्र में अपहरण के मामले का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा किया. पुलिस ने अपहरण के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, गिरफ्तार आरोपियों के पास से तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 07 अगस्त को कुलीपाड़ा रहमत कॉलोनी निवासी राहुल कुमार राय ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर अपने बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार के निर्देश पर सदर-1 एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया.
गठित टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर अमला टोला में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने मामले में संलिप्त होने के आरोप में अमला टोला निवासी हेमंत कुमार दौलानी, उम्र 52 बर्ष , विनोदपुर निवासी रौशन कुमार , उम्र 55 बर्ष और सेमापुर निवासी विकास कुमार उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों के पास से तलाशी के दौरान तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया. इस मामले में नगर थाना कांड संख्या 904/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े एटीएम गिरोह का खुलसा करते हुए गिरोह के सरगना सन्नी बाबा को गिरफ्तार किया है और उसके ठिकाने से विभिन्न बैंकों के 69 ATM कार्डों का जखीरा बरामद किया है. गिरफ्तार सन्नी बाबा अपने गिरोह के शतिरों के जरिए ATM के बाहर मददगार बनकर लोगों को निशाना बनाया करता था. अब पुलिस इस शातिर गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी है. पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह के सरगना सन्नी बाबा उर्फ रिशु कुमार ठाकुर के पास से बरामद अलग-अलग बैंकों के 69 ATM कार्ड और मोबाइल फोन के जरिए कई लोगों के बैंक खातों से रकम उड़ाई गई है. गिरफ्तार सन्नी बाबा के ऊपर 24 से ज्यादा मामलों में कनेक्शन होने की बात सामने आई है. फिलहाल, पुलिस बरामद मोबाईल फोन से उसके गिरोह के सदस्यों का कुंडली निकाल रही है और आरोपी पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
कटिहार से रंजन कुमार और मुजफ्फरपुर से मणितोष की रिपोर्ट