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कटिहार में अपहरण कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में ATM फ्रॉड गिरोह का सरगना सन्नी बाबा धराया

कटिहार नगर थाना क्षेत्र में अपहरण के मामले का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े एटीएम गिरोह का खुलसा करते हुए गिरोह के सरगना सन्नी बाबा को गिरफ्तार किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 09, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:05 AM IST
कटिहार में अपहरण कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में ATM फ्रॉड गिरोह का सरगना सन्नी बाबा धराया
Image Credit: कटिहार में अपहरण कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में ATM फ्रॉड गिरोह का सरगना सन्नी बाबा धराया (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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