/कटिहार में अपहरण कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में ATM फ्रॉड गिरोह का सरगना सन्नी बाबा धराया

मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े एटीएम गिरोह का खुलसा करते हुए गिरोह के सरगना सन्नी बाबा को गिरफ्तार किया है और उसके ठिकाने से विभिन्न बैंकों के 69 ATM कार्डों का जखीरा बरामद किया है. गिरफ्तार सन्नी बाबा अपने गिरोह के शतिरों के जरिए ATM के बाहर मददगार बनकर लोगों को निशाना बनाया करता था. अब पुलिस इस शातिर गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी है. पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह के सरगना सन्नी बाबा उर्फ रिशु कुमार ठाकुर के पास से बरामद अलग-अलग बैंकों के 69 ATM कार्ड और मोबाइल फोन के जरिए कई लोगों के बैंक खातों से रकम उड़ाई गई है. गिरफ्तार सन्नी बाबा के ऊपर 24 से ज्यादा मामलों में कनेक्शन होने की बात सामने आई है. फिलहाल, पुलिस बरामद मोबाईल फोन से उसके गिरोह के सदस्यों का कुंडली निकाल रही है और आरोपी पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.