Katihar News: कटिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी फोटो यादव गिरफ्तार

Katihar Police Arrested Criminal Photo Yadav: बिहार की कटिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. कटिहा की बरारी थाना पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी फोटो यादव उर्फ संजीत यादव को धर दबोचा है. आरोपी पर बरारी थाना क्षेत्र में हुए चर्चित धन्नजय यादव गोलीकांड का आरोप है. इस मामले में पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी. बता दें कि धनंजय यादव गोलीकांड का मामला 9 जनवरी का है. फोटो यादव यादव पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उचला चौक पर किराना दुकान के सामने धनंजय यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं. इस हमले में धनंजय यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे झिटकिया चौक से गिरफ्तार किया. बरारी थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है और कई अहम खुलासे होने की संभावना है. एसडीपीओ रंजन सिंह ने कहा कि इनामी अपराधी की गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा और शांति-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी. आगे भी अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

काफी समय से था फरार

धनंजय यादव बरारी थाना क्षेत्र के काढागोला घाट का रहने वाले हैं. फोटो यादव उर्फ संजीत यादव ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस संबंध में धनंजय यादव की पत्नी नवीता देवी ने बरारी पुलिस थाने में लिखित आवेदन दिया था. फोटो यादव के खिलाफ धारा-109/3 (5) बी०एन०एस० एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है. आरोपी का अपराधिक इतिहास रहा है. बरारी थाने में उस पर कई और मामले में दर्ज हैं. पुलिस को काफी लंबे समय से उसकी तलाश थी.

रिपोर्ट- रंजन कुमार

