Katihar News: होली से पहले शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा, एक कार से भारी मात्रा में विदेशी दारू के साथ 2 तस्कर धराए

Katihar Liquor Smugglers: उत्पाद विभाग की टीम ने शुक्रवार (20 फरवरी) की देर रात एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान शरीफगंज निवासी मो. शादाब और मनिहारी थाना क्षेत्र के बाघमारा निवासी सुमन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:09 PM IST

Katihar Liquor Mafia: कटिहार जिला में होली पर्व को लेकर चलाए जा रहे विशेष छापेमारी अभियान के तहत उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है, साथ ही दो तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया है. उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने मौखिक बताया कि अपर समाहर्ता के निर्देश पर जिले भर में शराब तस्करों और अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत टीम को सूचना मिली थी कि रौशना की ओर से एक सफेद रंग की कार में बड़ी खेप लेकर शराब तस्कर कटिहार शहर की ओर आ रहे हैं.

सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने शुक्रवार (20 फरवरी) की देर रात घेराबंदी कर वाहन की जांच शुरू की. तलाशी के दौरान कार से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई. इसके बाद मौके से शरीफगंज निवासी मो. शादाब और मनिहारी थाना क्षेत्र के बाघमारा निवासी सुमन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि बरामद शराब की मात्रा और ब्रांड की विस्तृत जांच की जा रही है तथा जब्त वाहन को भी कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि पूरे गिरोह पर कार्रवाई की जा सके.

ये भी पढ़ें- पटना में होली से पहले शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 10 लाख की विदेशी शराब जब्त

उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया कि होली को देखते हुए जिले में शराब की अवैध तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा. विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि अवैध शराब से संबंधित किसी भी सूचना को तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके.

रिपोर्ट- रंजन कुमार

