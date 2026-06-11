/कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1.26 करोड़ के धान घोटाले के आरोपी कुंदन प्रसाद साह गिरफ्तार

SP ने बताया कि जांच में पाया गया कि रिकॉर्ड में दर्ज धान गोदाम में मौजूद नहीं था. जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि धान का गबन पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा किया गया है. गायब धान की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 26 लाख 39 हजार 204 रुपये 20 पैसे बताई गई थी. मामले की जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपी गई थी. जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक निर्देश के आधार पर महेशपुर पैक्स अध्यक्ष कुंदन प्रसाद साह तथा प्रबंधक आनंदी साह के विरुद्ध सरकारी राशि के गबन के आरोप में डंडखोरा थाना में केस दर्ज किया गया था.