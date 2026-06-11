/कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1.26 करोड़ के धान घोटाले के आरोपी कुंदन प्रसाद साह गिरफ्तार

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Katihar News: बिहार के कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड स्थित महेशपुर पैक्स में धान अधिप्राप्ति से जुड़े करोड़ों रुपये के गबन मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लंबे समय से चल रही जांच के बाद पुलिस ने महेशपुर पैक्स अध्यक्ष कुंदन प्रसाद साह को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में वर्ष 2022-23 के दौरान खरीदे गए धान में अनियमितता सामने आई है, जिसमें करीब 1.26 करोड़ रुपये मूल्य के धान के गबन की पुष्टि हुई है.
SP शिखर चौधरी ने बताया कि संयुक्त जांच दल द्वारा महेशपुर पैक्स गोदाम में उपलब्ध धान का भौतिक सत्यापन किया गया. जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल 995.900 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी. इसमें से 383.832 मीट्रिक टन धान मिलरों को आपूर्ति कर दी गई थी, जबकि शेष 612.068 मीट्रिक टन धान का कोई हिसाब-किताब नहीं मिला.
SP ने बताया कि जांच में पाया गया कि रिकॉर्ड में दर्ज धान गोदाम में मौजूद नहीं था. जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि धान का गबन पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा किया गया है. गायब धान की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 26 लाख 39 हजार 204 रुपये 20 पैसे बताई गई थी. मामले की जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपी गई थी. जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक निर्देश के आधार पर महेशपुर पैक्स अध्यक्ष कुंदन प्रसाद साह तथा प्रबंधक आनंदी साह के विरुद्ध सरकारी राशि के गबन के आरोप में डंडखोरा थाना में केस दर्ज किया गया था.
SP ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर-1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विशाल आनंद के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. गठित टीम में शामिल थानाध्यक्ष विजय कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी लगातार आरोपियों की तलाश में जुटे थे. इसी क्रम में मानवीय सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने डंडखोरा थाना क्षेत्र के टिकैली गांव निवासी कुंदन प्रसाद साह को गिरफ्तार कर लिया है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार