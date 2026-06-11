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कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1.26 करोड़ के धान घोटाले के आरोपी कुंदन प्रसाद साह गिरफ्तार

Katihar News: बिहार के कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड स्थित महेशपुर पैक्स में धान घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है. जांच में 1.26 करोड़ रुपये मूल्य के धान के गबन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पैक्स अध्यक्ष कुंदन प्रसाद साह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Published: Jun 11, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:49 PM IST
कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1.26 करोड़ के धान घोटाले के आरोपी कुंदन प्रसाद साह गिरफ्तार
Image Credit: कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1.26 करोड़ के धान घोटाले के आरोपी कुंदन प्रसाद साह गिरफ्तार

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