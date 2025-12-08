Katihar News: कच्चा मखाना लूटकांड का कटिहार पुलिस ने किया खुलासा, सभी पांचों अपराधी धरे गए

Katihar Police: 23 नवंबर को प्राणपुर थाना क्षेत्र में NH-81 पर बदमाशों ने कच्चा मखाना से लदी एक पिकअप को लूटा था. यह माल पश्चिम बंगाल के हरिशचंद्रपुर से प्राणपुर के रास्ते दरभंगा की ओर जा रहा था. रास्ते में बदमाशों ने लूट लिया. पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल सभी पांचों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है.
Trending Photos
Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने NH-81 पर एक पिकअप गाड़ी से 3 लाख रुपये से ज्यादा कीमत का कच्चा मखाना लूटकांड का खुलासा कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, बीती 23 नवंबर को कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र में NH-81 पर बदमाशों ने कच्चा मखाना से लदी एक पिकअप को लूट लिया था. इस लूटकांड में शामिल सभी पांचों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. बता दें कि 23 नवंबर को 3 लाख 70 हजार रुपए का मखाना लेकर स्थानीय व्यापारी पश्चिम बंगाल के हरिशचंद्रपुर से प्राणपुर के रास्ते दरभंगा की ओर जा रहा था. रास्ते में अपराधियों ने कार से पीछा करते हुए मखाना से लदा पिकअप को बस्तौल चौक के थोड़ा आगे रोक लिया और पिकअप के ड्राइवर को जबरन कार में बैठा लिया. बदमाश उसे डंडखोरा थाना होते हुए रौतारा ले गए और रौतारा के निकट टपारी घाट नदी में कच्चा मखाना को छिपा दिया.
थानाध्यक्ष ने इस लूटकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा लूट कांड उद्भेदन करने के लिए टीम गठित करके जांच कराई. जिसमें पांचो अपराधी पकड़े गए. सभी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि जांच के दौरान ध्रुव कुमार उर्फ गुड्डू, साकिन बियारपुर, थाना मुफस्सिल, जिला पूर्णिया के पास से एक मोबाइल एवं 29 हजार रूपए नगद बरामद हुआ. नीरज कुमार यादव, साकिन- बेलवा, थाना- पूर्णिया के पास से एक कार, एक मोबाइल एवं 45200 नगद रूपए बरामद हुआ.
ये भी पढ़ें- रक्सौल बॉर्डर पर मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 किलो चरस के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार
वहीं अभियुक्त रूपेश कुमार साकिन वीरपुर लोखड़ा, थाना पूर्णिया के पास से एक मोबाइल एवं 4000 नगद रूपए बरामद हुआ . मेघन कुमार, साकिन उदमारेखा, थाना मुफस्सिल कटिहार एवं छोटू कुमार, साकिन - बेलवा थाना पूर्णिया के पास से एक मोबाइल एवं 35500 नगद रुपया बरामद हुआ है. थानाध्यक्ष ने मौखिक बताया कि तीन लाख 70 हजार रुपए का मखाना था.
रिपोर्ट- रंजन कुमार