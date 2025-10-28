Katihar News: बिहार पुलिस फिर हुई शर्मसार! पुलिसवालों ने रेस्टोरेंट में बैठे भाई-बहन के साथ की बदसलूकी, अब गिरी गाज

Katihar Police Viral Video: बिहार के कटिहार जिले में रेस्टोरेंट में बैठे भाई-बहन के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ज़ी मीडिया को पीड़ित यश अग्रवाल के परिजन ने बताया कि 24 अक्टूबर की शाम को मेरा बेटा घरवालों के साथ बारसोई के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे. वहां बारसोई थाना के एसओ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे और परिजनों के साथ बदसलूकी की. वहीं पुलिसकर्मियों की बदसलूकी का वीडियो वायरल होने पर थानाध्यक्ष पर गाज गिरी है और उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया है.

वहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया कि मामला संज्ञान आने के बाद एसओ को शोकॉज दिया गया है. जिसका जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. डीएसपी अजय कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होटल व लॉज की रूटीन चेकिंग की जा रही थी. इसी क्रम में समय करीब रात 8 बजे सूचना मिली कि बारसोई रास चौक स्थित BR - 11 रेस्टोरेंट में कुछ असमाजिक तत्व बैठे हुए हैं. सूचना मिलने पर रात करीब 8 बजकर 10 मिनट पर थानाध्यक्ष एसओ रामचंद्र मंडल अपने सिपाहियों रंजन कुमार यादव और महिला सिपाही के साथ उक्त रेस्टोरेंट में पहुंचे.

पुलिसकर्मियों ने रेस्टोरेंट में बैठे हुए व्यक्तियों से उनका नाम-पता पूछा. इसी पूछताछ के दौरान वहां बैठे कुछ व्यक्तियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. साथ ही पुलिस के खिलाफ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, जिसको लेकर अन्य पुलिस पदाधिकारी भी वहां पहुंचे. उनके साथ उन लोगों बहस भी हुई. इस बात की जानकारी थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल एसडीपीओ, बारसोई को दी गई और थाने में मामला भी दर्ज किया गया है. मामले को संज्ञान में लेते हुए थानाध्यक्ष को शोकॉज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वरीय पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाएगा तथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- रंजन कुमार

