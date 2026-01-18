कटिहार को बड़ी रेल सौगात: बारसोई जंक्शन से मुंबई और दक्षिण भारत के लिए 7 नई ट्रेनें शुरू

Katihar News: डबल इंजन की सरकार में बिहार में रेलवे का विस्तार काफी तेजी से किया जा रहा है. इसी कड़ी में कटिहार के लोगों के लिए शनिवार (17 जनवरी) का दिन काफी बड़ा रहा. इस दिन जिले को एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन समेत 7 नई साप्ताहिक ट्रेनों की सौगात मिली. उत्तर भारत को दक्षिण भारत और मुंबई से जोड़ने के उद्देश्य से सात नई साप्ताहिक ट्रेनों का भारतीय रेलवे के द्वारा लोकार्पण किया गया. इन ट्रेनों को बारसोई जंक्शन पर बलरामपुर विधायक संगीता देवी तथा कदवा विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर प्रभारी एसडीओ प्रियंका कुमारी, रेलवे पदाधिकारी ऋषभ चौधरी, स्टेशन प्रबंधक ए अली और स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे.

मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दुलालचंद गोस्वामी एव विधायक संगीता देवी ने संयुक्त रूप से कहा कि ट्रेनों का सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता के लिए दिए गए हैं. हमारी सरकार जनता के हित में और भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं. जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा. हमारी मांगे बारसोई में राजधानी ट्रेन का ठहराव के लिए भी हमने पत्र सरकार तक पहुंचाई है. उम्मीद है कि जल्द ही राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव होगी. इस संबंध में रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारी ऋषभ चौधरी एवं बारसोई स्टेशन प्रबंधक मोहम्मद एम अली ने संयुक्त रूप से कहा कि बारसोई जंक्शन को 7 ट्रेनों का सौगात भारत सरकार द्वारा दी गई है. इससे अनेक यात्रियों को यात्रा का लाभ मिलेगा.

कौन सी नई ट्रेन मिलीं

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन संख्या 11031/11032 पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20609/20610 तिरुचिरापल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20603/20604 नागरकोइल- न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस



ट्रेन संख्या 16597/16598 अलीपुरद्वार-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 15949/15950 ढीबरुगढ़-गोमती नगर (लखनऊ) एक्सप्रेस



ट्रेन संख्या 16223/16224 राधिकापुर- एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 15671/15672 कामख्या-रोहतक एक्सप्रेस