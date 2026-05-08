जरूरत से ज्यादा हरा दिखे खीरा तो सावधान! कटिहार के इस वीडियो ने दुनिया हिला दी

Katihar News: अगर आप भी यात्रा करते समय फेरी वालों से खीरा खरीदकर खाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है. दरअसल, कटिहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर महिलाओं द्वारा खुलेआम खीरे बेचने की तरकीब का खुलासा किया है. इस वीडियो में एक महिला सड़े हुए, पीले पड़ चुके खीरों को एक हरे रंग के केमिकल घोल में डुबोती हुई दिखाई दे रही है, ताकि वे ताजे और आकर्षक दिखें. महज कुछ ही सेकंड के भीतर, खराब खीरे गहरे हरे रंग के हो जाते हैं और फिर उन्हें यात्रियों को ताजा बताकर बेच दिया जाता है. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कटिहार स्टेशन और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही यात्रियों के बीच दहशत का माहौल है.

9 महिलाओं को पकड़ा गया

मामले की गंभीरता को देखते हुए, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी महिला हॉकर को गिरफ्तार कर लिया. सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर शिकायतें मिलने के बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एक जांच शुरू की, जिसके चलते RPF ईस्ट पोस्ट, कटिहार द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया. जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि स्टेशन परिसर के अंदर खीरे को ताजा दिखाने के लिए उन्हें हरे रंग के फूड कलर में डुबोकर बेचा जा रहा था. इसके बाद RPF ने मामला दर्ज किया और एक विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया. इस अभियान के दौरान स्टेशन और रेलवे परिसर के अंदर खीरे बेच रही कुल 9 महिलाओं को पकड़ा गया और उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मामले दर्ज किया गया है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो में दिख रही महिला की पहचान 65 वर्षीय फूलबती देवी के रूप में हुई है, जो कडागोला की रहने वाली हैं. पूछताछ के दौरान महिला ने स्वीकार किया कि वह एक अन्य महिला के साथ मिलकर खीरों को हरे रंग में डुबोकर बेचती थी ताकि ग्राहक आकर्षित हों. फिलहाल, आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. वहीं, इस संबंध में रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा और कटिहार स्टेशन पर अवैध फेरीवालों और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा.

रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार