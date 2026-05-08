Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3209886
Zee Bihar JharkhandBH katihar

जरूरत से ज्यादा हरा दिखे खीरा तो सावधान! कटिहार के इस वीडियो ने दुनिया हिला दी

Katihar News: कटिहार रेलवे स्टेशन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फेरी वाली महिला सड़े हुए, पीले पड़ चुके खीरों को एक हरे रंग के केमिकल में डुबाती है, जिससे खीरा एक दम ताजा नजर आने लगता है. अब इस वीडियो पर RPF ने कार्रवाई की है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 08, 2026, 10:07 PM IST

Trending Photos

जरूरत से ज्यादा हरा दिखे खीरा तो सावधान!
जरूरत से ज्यादा हरा दिखे खीरा तो सावधान!

Katihar News: अगर आप भी यात्रा करते समय फेरी वालों से खीरा खरीदकर खाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है. दरअसल, कटिहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर महिलाओं द्वारा खुलेआम खीरे बेचने की तरकीब का खुलासा किया है. इस वीडियो में एक महिला सड़े हुए, पीले पड़ चुके खीरों को एक हरे रंग के केमिकल घोल में डुबोती हुई दिखाई दे रही है, ताकि वे ताजे और आकर्षक दिखें. महज कुछ ही सेकंड के भीतर, खराब खीरे गहरे हरे रंग के हो जाते हैं और फिर उन्हें यात्रियों को ताजा बताकर बेच दिया जाता है. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कटिहार स्टेशन और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही यात्रियों के बीच दहशत का माहौल है.

9 महिलाओं को पकड़ा गया
मामले की गंभीरता को देखते हुए, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी महिला हॉकर को गिरफ्तार कर लिया. सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर शिकायतें मिलने के बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एक जांच शुरू की, जिसके चलते RPF ईस्ट पोस्ट, कटिहार द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया. जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि स्टेशन परिसर के अंदर खीरे को ताजा दिखाने के लिए उन्हें हरे रंग के फूड कलर में डुबोकर बेचा जा रहा था. इसके बाद RPF ने मामला दर्ज किया और एक विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया. इस अभियान के दौरान स्टेशन और रेलवे परिसर के अंदर खीरे बेच रही कुल 9 महिलाओं को पकड़ा गया और उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मामले दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन का बड़ा एक्शन, गौनाहा और कंगली थानाध्यक्ष निलंबित

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो में दिख रही महिला की पहचान 65 वर्षीय फूलबती देवी के रूप में हुई है, जो कडागोला की रहने वाली हैं. पूछताछ के दौरान महिला ने स्वीकार किया कि वह एक अन्य महिला के साथ मिलकर खीरों को हरे रंग में डुबोकर बेचती थी ताकि ग्राहक आकर्षित हों. फिलहाल, आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. वहीं, इस संबंध में रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा और कटिहार स्टेशन पर अवैध फेरीवालों और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा.

रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार

TAGS

Katihar NewsKatihar Railway Station

Trending news

Katihar News
जरूरत से ज्यादा हरा दिखे खीरा तो सावधान! कटिहार के इस वीडियो ने दुनिया हिला दी
Bettiah news
बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन का बड़ा एक्शन, गौनाहा और कंगली थानाध्यक्ष निलंबित
Bihar News
बिहार में आंधी-तूफान और बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान
Giridih news
गिरिडीह के डुमरी में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा; 5 की मौत, 20 घायल
Giridih news
गिरिडीह के डुमरी में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा; 5 की मौत, 20 घायल
Munger News
Munger News: बेटी के सामने मां को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने छीने 80000 के जेवर
Bokaro News
बोकारो ट्रेजरी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, रांची से पहुंची जांच टीम, ट्रक में भरकर ले
Muzaffarpur News
CM सम्राट के निर्देश के बाद एक्शन में मुजफ्फरपुर पुलिस, SSP ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग
Darbhanga Weather
दरभंगा में किसानों पर कुदरत की मार, तेज हवा और बारिश ने फसलों को पहुंचाया नुकसान
Katihar News
Katihar News: खाट पर सिस्टम का जनाजा, प्राणपुर में अब भी चारपाई ही एम्बुलेंस बना