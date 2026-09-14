/कटिहार रेलवे स्टेशन पर म्यांमार मूल के 4 विदेशी नागरिक पकड़े गए, 3 नाबालिग लड़कियां भी शामिल

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Katihar News: बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर RPF की टीम ने रविवार को म्यांमार मूल के चार विदेशी नागरिकों को पकड़ा. इनमें एक वयस्क पुरुष और तीन नाबालिग लड़कियां शामिल हैं. जांच के दौरान किसी के पास से वैध नागरिकता संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र या पासपोर्ट नहीं मिला. मामले में जीआरपी ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीनों नाबालिग लड़कियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
RPF इंस्पेक्टर विक्रम कुमार ने टेलीफोनिक जानकारी देते हुए बताया कि RPF पोस्ट ईस्ट की प्रशिक्षु दारो सारिका कुमारी के नेतृत्व में ASI वीके राय, कांस्टेबल प्रवीण और महिला कांस्टेबल एसके मीणा की टीम कटिहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मौजूद थी. इसी दौरान सेमापुर की ओर से आने वाली ट्रेन संख्या 12505 कामाख्या-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्टेशन पर पहुंचने पर टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर चार लोगों को पकड़ा. जांच में उनके पास वैध पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण या अन्य कानूनी पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले. पूछताछ में उनके म्यांमार मूल के होने की बात सामने आने के बाद आरपीएफ ने चारों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी के हवाले कर दिया.
RPF की ओर से इस संबंध में जीआरपी को लिखित शिकायत दी गई. इसके साथ ही जब्ती की कार्रवाई और मेडिकल जांच भी कराई गई. शिकायत के आधार पर जीआरपी ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 21 तथा पासपोर्ट एक्ट, 1920 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की है. मामले में मोहम्मद नूर को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है.
वहीं, तीनों नाबालिग विदेशी लड़कियों को बाल संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के तहत सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. आरपीएफ और जीआरपी अब यह पता लगाने में जुटी है कि चारों विदेशी नागरिक कटिहार तक कैसे पहुंचे, उनको जाना कहां था और उन्हें यहां लाने या ले जाने में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं.
रिपोर्ट: रंजन कुमार