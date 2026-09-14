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कटिहार रेलवे स्टेशन पर म्यांमार मूल के 4 विदेशी नागरिक पकड़े गए, 3 नाबालिग लड़कियां भी शामिल

Katihar News: कटिहार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने म्यांमार मूल के चार विदेशी नागरिकों को पकड़ा. इनमें एक वयस्क पुरुष और तीन नाबालिग लड़कियां शामिल हैं. जांच में किसी के पास वैध पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण या पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 14, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:56 PM IST
कटिहार रेलवे स्टेशन पर म्यांमार मूल के 4 विदेशी नागरिक पकड़े गए, 3 नाबालिग लड़कियां भी शामिल
Image Credit: कटिहार रेलवे स्टेशन पर म्यांमार मूल के 4 विदेशी नागरिक पकड़े गए, 3 नाबालिग लड़कियां भी शामिल

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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