/कटिहार रेलवे स्टेशन पर म्यांमार मूल के 4 विदेशी नागरिक पकड़े गए, 3 नाबालिग लड़कियां भी शामिल

RPF इंस्पेक्टर विक्रम कुमार ने टेलीफोनिक जानकारी देते हुए बताया कि RPF पोस्ट ईस्ट की प्रशिक्षु दारो सारिका कुमारी के नेतृत्व में ASI वीके राय, कांस्टेबल प्रवीण और महिला कांस्टेबल एसके मीणा की टीम कटिहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मौजूद थी. इसी दौरान सेमापुर की ओर से आने वाली ट्रेन संख्या 12505 कामाख्या-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्टेशन पर पहुंचने पर टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर चार लोगों को पकड़ा. जांच में उनके पास वैध पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण या अन्य कानूनी पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले. पूछताछ में उनके म्यांमार मूल के होने की बात सामने आने के बाद आरपीएफ ने चारों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी के हवाले कर दिया.