Katihar News: रामनवमी की तैयारियां शुरू, कटिहार में भव्य शोभायात्रा निकालने की तैयारी! पूर्व डिप्टी CM भी सड़क पर उतरे

Katihar News: इस बार नवमी तिथि 26 मार्च को पड़ रही है. इस दिन देशभर में शोभायात्रा निकाली जाएगी. कटिहार में भी इस बार भी भव्य शोभायात्रा निकाले जाने की तैयारी है. इसको लेकर तैयारियां जोरों-शोरों से जारी हैं. पूर्व डिप्टी सीएम और कटिहार से बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद खुद सारे कार्यक्रम देख रहे हैं. कटिहार जिला के सात विधानसभा में 6 विधानसभा पर एनडीए ने जीत हासिल की है. देर रात रामनवमी की तैयारी को लेकर सड़कों पर उतर कर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि रामनवमी की तैयारी पूरी तरह से भव्य होगी.

इस बार भव्य शोभायात्रा राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के साथ निकलेगी. शहर में तोरण द्वार से लेकर पताका, कट आउट और बड़े-बड़े झंडे लगाए जा रहे हैं. मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं युवाओं के साथ सड़क पर आए हुए हैं. प्रभु राम के अवतरण दिवस पर हम सभी शोभायात्रा के साथ प्रभु श्री राम का नाम लेकर अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है.

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उन्होंने कहा आगे कहा कि जो सरकार राम को यथोचित स्थान देकर स्थापित किया है. उस राम के लिए पूरा भारतवर्ष में राम सभी के कण-कण में और राम के सभी है. सीमांचल को लेकर कहा कि यहां राम भक्त की सरकार है और स्वाभाविक है कि यहां पर रामनवमी में भक्ति में वातावरण बनेगा.

रिपोर्ट- रंजन कुमार