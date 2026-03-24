Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3151603
Zee Bihar JharkhandBH katihar

Katihar News: रामनवमी की तैयारियां शुरू, कटिहार में भव्य शोभायात्रा निकालने की तैयारी! पूर्व डिप्टी CM भी सड़क पर उतरे

इस बार नवमी तिथि 26 मार्च को पड़ रही है. इस दिन देशभर में शोभायात्रा निकाली जाएगी. कटिहार में भी इस बार भी भव्य शोभायात्रा निकाले जाने की तैयारी है. इसको लेकर तैयारियां जोरों-शोरों से जारी हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:11 AM IST

Trending Photos

कटिहार में शोभायात्रा निकाली जाएगी
कटिहार में शोभायात्रा निकाली जाएगी

Katihar News: इस बार नवमी तिथि 26 मार्च को पड़ रही है. इस दिन देशभर में शोभायात्रा निकाली जाएगी. कटिहार में भी इस बार भी भव्य शोभायात्रा निकाले जाने की तैयारी है. इसको लेकर तैयारियां जोरों-शोरों से जारी हैं. पूर्व डिप्टी सीएम और कटिहार से बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद खुद सारे कार्यक्रम देख रहे हैं. कटिहार जिला के सात विधानसभा में 6 विधानसभा पर एनडीए ने जीत हासिल की है. देर रात रामनवमी की तैयारी को लेकर सड़कों पर उतर कर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि रामनवमी की तैयारी पूरी तरह से भव्य होगी. 

इस बार भव्य शोभायात्रा राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के साथ निकलेगी. शहर में तोरण द्वार से लेकर पताका, कट आउट और बड़े-बड़े झंडे लगाए जा रहे हैं. मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं युवाओं के साथ सड़क पर आए हुए हैं. प्रभु राम के अवतरण दिवस पर हम सभी शोभायात्रा के साथ प्रभु श्री राम का नाम लेकर अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है. 

ये भी पढ़ें- अब घंटों का सफर मिनटों में! सीएम नीतीश कुमार ने किया 5 नए एक्सप्रेस-वे का ऐलान

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा आगे कहा कि जो सरकार राम को यथोचित स्थान देकर स्थापित किया है. उस राम के लिए पूरा भारतवर्ष में राम सभी के कण-कण में और राम के सभी है. सीमांचल को लेकर कहा कि यहां राम भक्त की सरकार है और स्वाभाविक है कि यहां पर रामनवमी में भक्ति में वातावरण बनेगा. 

रिपोर्ट- रंजन कुमार

TAGS

Katihar News

Trending news

Katihar News
रामनवमी की तैयारियां शुरू, कटिहार में भव्य शोभायात्रा निकालने की तैयारी!
Bagaha News
बगहा: सोमेश्वर पहाड़ी पर खाई में गिरे श्रद्धालु के लिए रक्षक बने एसएसबी के जवान
Bhojpuri song
देसी रोमांस का फुल डोज है 'हरदिया पिसी ए राजा जी', कल्लू-आस्था की जोड़ी ने जीता दिल
Bihar News
चौकीदार ने बर्थ डे पार्टी में बुलाया 3 महिला डांसर, किया कमरे में बंद और फिर...
Bagaha News
Bagaha News: 'देवदूत' बने SSB जवान, 18KM पैदल चलकर बचाई घायल महिला श्रद्धालु की जान
Chakradharpur railway division
झारखंड में बड़ा हादसा:मालगाड़ी के 3 डिब्बे बेपटरी, वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के पहिए
Motihari News
मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई: चकिया सिटी हॉस्पिटल सील, डॉक्टर-आशा कार्यकर्ता गिरफ्तार
Muzaffarpur News
पंचर बनाने वाला निकला पाक एजेंट! मुजफ्फरपुर का नौशाद हरियाणा से गिरफ्तार
CM nitish kumar
अब घंटों का सफर मिनटों में! सीएम नीतीश कुमार ने किया 5 नए एक्सप्रेस-वे का ऐलान
PM Modi
'यह तो पहले ही होना चाहिए था', पीएम मोदी के संसद में संबोधन पर मुकेश सहनी का रिएक्शन