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कटिहारः दाखिल-खारिज के नाम पर 'घूसखोरी' का खेल! 95 हजार की रिश्वत लेते दिखे राजस्व कर्मचारी, वीडियो वायरल

कटिहार के बारसोई प्रखंड के बलतर पंचायत के राजस्व कर्मचारी का कथित तौर पर 95 हजार रूपये रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप है कि दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत की डिमांड की गई थी.

Published: Jul 25, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:36 AM IST
कटिहारः दाखिल-खारिज के नाम पर 'घूसखोरी' का खेल! 95 हजार की रिश्वत लेते दिखे राजस्व कर्मचारी, वीडियो वायरल
Image Credit: 95 हजार की रिश्वत लेते दिखे राजस्व कर्मचारी, वीडियो वायरल (VideoGrab)

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