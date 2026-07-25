कटिहारः दाखिल-खारिज के नाम पर 'घूसखोरी' का खेल! 95 हजार की रिश्वत लेते दिखे राजस्व कर्मचारी, वीडियो वायरल

कटिहार के बारसोई प्रखंड के बलतर पंचायत के राजस्व कर्मचारी का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में राजस्व कर्मचारी एक काले रंग की थैली लेते नजर आ रहे हैं. जिसमें 95 हजार रूपये मौजूद रहने की बात कही जा रही है. वायरल वीडियो में 5000 रूपये कम होने की बात कही जा रही है. शुक्रवार (24 जुलाई) को दिन भर पूरे बारसोई प्रखंड क्षेत्र में उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोग इसे म्यूटेशन के नाम पर घूस लेने की बात कह रहे हैं. ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.