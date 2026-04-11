Katihar Road Accident: मरने वालों की संख्या 10 से बढ़कर हुई 13, सीएम रिलीफ फंड से मुआवजे का ऐलान

Bihar Road Accident: कटिहार जिले के कोढ़ा में सड़क हादसे की मौत की खबर मिलते ही सदर विधायक विजय खेमका एसपी स्वीटी सहरावत, एडीएम आपदा सुजय कुमार सिंह, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजकुमार गुप्ता, सदर एसडीओ श्वेतम दीक्षित, सदर एसडीओ ज्योति शंकर के साथ-साथ सांसद प्रतिनिधि राजेश यादव और अन्य अधिकारी जीएमसीएच पहुंच कर हादसे में घायल और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली.

वहीं, डीएम अंशुल कुमार ने भी लगातार घटना की जानकारी लेते रहे. डीएम अंशुल कुमार ने बताया कि यह सड़क हादसा काफी दुखद है. प्रशासन सभी घायलों को बेहतर इलाज मुहैया करवा रही है. जिले के वरीय अधिकारी लगातार जीएमसीएच में बने हुए हैं. उन्होंने बताया कि सीएम रिलीफ फंड से सड़क हादसे में सभी घायलों को 50-50 हजार और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख सहायता राशि उपलब्ध करवा रही है. अधिकारियों को तत्काल पीड़ितों के खाते में राशि मुहैया करवाने का निर्देश दिया है.

घायलों की सूची

1. काला हांसदा (50)- सहुआ मुफस्सिल

2. रोशनी मुर्मू ( 7)- लवेरिया

3. सुरघुस (7)- कटिहार

4. रोशनी मुर्मू (4) - ठिकरी

5. बीनू हांसदा( 50)- पूर्णिया

6. टेरेसा कुमारी (9)- कटिहार

7. खुशबू मरांडी ( 19)- पूर्णिया

8. रविन्द्र कुमार (40)- बेगुसराय

9. बाबू लाल हांसदा ( 25)- सहुआ मुफस्सिल

10. जीतू टुड्डू ( 45)- कुरसेला डगरूआ

11. अजय हांसदा (24)- रानीपतरा

12. ननकू हांसदा (55)- पूर्णिया

13. संजय सोरेन (35)- कटिहार

14. अनुप लाल टुड्डू ( 45)- कुम्हला कदवा

15. उर्मिला देवी ( 35)- बीकोठी

16. हंजू हांसदा (65)- सहुआ रानीपतरा

17. रोहित कुमार (23)- केनगर

वहीं, कई घायल ऐसे हैं, जिनकी पहचान नहीं हो सकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: संतोष नायक

यह भी पढ़ें: कटिहार में बस और पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 25 घायल