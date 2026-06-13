Katihar News: कटिहार में मजदूरों से भरी बस पलटी, 25 घायल, 15 की हालत गंभीर
कटिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर सुबह-सुबह एक भीषण हादसा होने की सूचना आ रही है. यहां मजदूरों से भरी एक बस पलट गई, जिससे 25 मजदूर घायल हो गए. घायलों में 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को पूर्णियां रेफर किया गया है. हादसा कटिहार जिले के कोढ़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर जुराबगंज के पास हुआ. बताया जा रहा है कि जुराबगंज के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर बस से टकरा गई. कार को बचाने के प्रयास में बस चालक संतुलन खो बैठा और बस सड़क पर ही पलट गई. बस में करीब 60 से 70 मजदूर सवार होकर नवादा से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार लौट रहे थे. सभी घायल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं.
Published: Jun 13, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:43 AM IST