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Katihar News: कटिहार में मजदूरों से भरी बस पलटी, 25 घायल, 15 की हालत गंभीर

कटिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर सुबह-सुबह एक भीषण हादसा होने की सूचना आ रही है. यहां मजदूरों से भरी एक बस पलट गई, जिससे 25 मजदूर घायल हो गए. घायलों में 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को पूर्णियां रेफर किया गया है. हादसा कटिहार जिले के कोढ़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर जुराबगंज के पास हुआ. बताया जा रहा है कि जुराबगंज के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर बस से टकरा गई. कार को बचाने के प्रयास में बस चालक संतुलन खो बैठा और बस सड़क पर ही पलट गई. बस में करीब 60 से 70 मजदूर सवार होकर नवादा से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार लौट रहे थे. सभी घायल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 13, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:43 AM IST
Katihar News: कटिहार में मजदूरों से भरी बस पलटी, 25 घायल, 15 की हालत गंभीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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