/कटिहारः 100 मीटर सड़क के विवाद से 25 हजार आबादी बेबस, CO ने NOC देने से मना किया

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कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बैरिया पंचायत के ग्रामीणों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. लगभग 20 से 25 हजार की आबादी वाले इस क्षेत्र का मुख्य मार्ग एक निजी जमीन से होकर गुजरता है, जिसके कारण आए दिन रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. सामाजिक कार्यकर्ता और 2011 से 2016 तक मुखिया प्रतिनिधि रहे मो. मुसव्वर आलम ने बताया कि बैरिया पंचायत और इसके पीछे स्थित 3-4 राजस्व ग्रामों के लिए यही एकमात्र मुख्य मार्ग है. जब भी सड़क निर्माण की बात आती है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्या आ खड़ी होती है. सीओ ने यह कहकर एनओसी देने से मना कर दिया कि यह निजी जमीन है और प्रशासन इस पर जबरन सड़क नहीं बना सकता.
इसके लिए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मामले की गुहार लगाई, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला. जमीन मालिक बार-बार अपनी जगह को घेर लेते हैं या बाड़ लगा देता हैं, जिससे लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है.
सड़क न होने से कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव
स्वास्थ्य सेवाएं बाधित तो होता ही है रास्ता खराब होने के कारण गाँवों में एंबुलेंस नहीं पहुंच पाने के कारण डिलीवरी के मामलों या गंभीर मरीजों को खटिया पर लादकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना पड़ता है. वहीं, सड़क की दुर्दशा देखकर बाहरी लोग इन गांवों में अपनी बेटियों या बेटों की शादी करने से कतराते हैं. रिश्ते लेकर आने वाले लोग रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं. स्थानीय निवासी राजीव परवाना ने बताया कि बैरिया और पूर्वी इलाके को जोड़ने वाली यह सड़क प्रखंड मुख्यालय जाने का मुख्य मार्ग है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुजबर स्कूल से सीधे गरैया धार, पश्चिम बंगाल सीमा तक को जोड़ने वाला इस सड़क का निर्माण पास हुआ था. सड़क के दोनों तरफ लगभग 100-125 मीटर का काम हो चुका है, लेकिन बीच में महज 100 मीटर का हिस्सा अतिक्रमण और जमीन विवाद के कारण अधूरा पड़ा है. कुछ स्थानीय लोगों द्वारा उस जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताने और विवाद उत्पन्न करने के कारण ठेकेदार असमर्थ होकर काम बीच में ही छोड़कर चला गया है.सड़क निर्माण में देरी के लिए महानंदा विभाग को भी जिम्मेदार ठहराया गया है.
ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से मांग की कि सरकारी रास्ते को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और आम लोगों के लिए सुचारु आवागमन सुनिश्चित किया जाए. उनका कहना है कि निजी जमीन के सहारे आवागमन करना किसी भी समय विवाद का कारण बन सकता है. मौके पर लगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शिलापट्ट के अनुसार, इस परियोजना के तहत 26.30 मीटर लंबे बॉक्स ब्रिज का निर्माण 189.87 लाख रुपया की अनुमानित लागत से किया गया है. इसके बावजूद यदि ग्रामीणों को सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है, तो परियोजना की उपयोगिता और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं.
रिपोर्ट- रंजन कुमार