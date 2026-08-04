/कटिहारः 100 मीटर सड़क के विवाद से 25 हजार आबादी बेबस, CO ने NOC देने से मना किया

कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बैरिया पंचायत के ग्रामीणों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. लगभग 20 से 25 हजार की आबादी वाले इस क्षेत्र का मुख्य मार्ग एक निजी जमीन से होकर गुजरता है, जिसके कारण आए दिन रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. सामाजिक कार्यकर्ता और 2011 से 2016 तक मुखिया प्रतिनिधि रहे मो. मुसव्वर आलम ने बताया कि बैरिया पंचायत और इसके पीछे स्थित 3-4 राजस्व ग्रामों के लिए यही एकमात्र मुख्य मार्ग है. जब भी सड़क निर्माण की बात आती है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्या आ खड़ी होती है. सीओ ने यह कहकर एनओसी देने से मना कर दिया कि यह निजी जमीन है और प्रशासन इस पर जबरन सड़क नहीं बना सकता.