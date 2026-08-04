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कटिहारः 100 मीटर सड़क के विवाद से 25 हजार आबादी बेबस, CO ने NOC देने से मना किया

कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बैरिया पंचायत में सिर्फ 100 मीटर जमीन के विवाद के चलते सड़क का निर्माण नहीं हो सका है. इसकी वजह से लगभग 20 से 25 हजार की आबादी प्रभावित हो रखी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 04, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:27 AM IST
कटिहारः 100 मीटर सड़क के विवाद से 25 हजार आबादी बेबस, CO ने NOC देने से मना किया
Image Credit: कटिहारः 100 मीटर सड़क के विवाद से 25 हजार आबादी बेबस, CO ने NOC देने से मना किया (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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