कटिहार में शर्मसार हुई शिक्षा: छात्राओं से गलत संबंध के आरोप में शिक्षक की बेरहमी से पिटाई, स्कूल में जमकर हुई तोड़फोड़

Katihar News: कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के मथुरा गांव स्थित स्कूल में छात्राओं से कथित अनुचित संबंध के आरोप में एक शिक्षक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस ने घायल शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कर जांच शुरू कर दी है.
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Katihar News: बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के मथुरा गांव स्थित एक स्कूल में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक शिक्षक पर छात्राओं से कथित अनुचित संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगा. इस घटना ने न केवल गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. घटना के बाद स्कूल परिसर में हंगामा और तोड़फोड़ की और शिक्षक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिससे शिक्षक घायल हो गए. जिससे हालात और अधिक बिगड़ गए
घायल शिक्षक की पहचान शरीफगंज निवासी धर्मेंद्र कुमार राम के रूप में हुई है. आरोप है कि शिक्षक ने तीन छात्राओं को अपने प्रभाव में लेकर उनके साथ गलत संबंध बनाए. यह मामला तब उजागर हुआ जब शिक्षक की पत्नी ने उसे एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. इसके बाद उन्होंने तुरंत परिजनों को सूचना दी, जिससे पूरे गांव में यह खबर फैल गई.
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जैसे ही घटना की जानकारी मिली, आक्रोशित परिजन और ग्रामीण स्कूल पहुंच गए. देखते ही देखते भीड़ ने स्कूल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया और तोड़फोड़ की. इसी दौरान शिक्षक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह शिक्षक को भीड़ से बचाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल पुलिस निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. वहीं, इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार