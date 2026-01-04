Katihar School Closed: कटिहार में 6 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की स्थिति को देखते हुए DM ने दिया आदेश

Katihar School Closed​: देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी से ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है. इस कारण बर्फीली हवा के प्रवाह से बिहार भी कांप उठा है. प्रदेश में दो दिनों तक शीत दिवस (Cold Day) और घने कोहरे की चेतावनी जारी है. शनिवार (3 जनवरी) को राज्य में 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द पछुआ चली और पूरे दिन राज्य में घना कोहरा छाया रहा. इस दौरान अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने से शीतलहर जैसे हालात बने रहे. इस वजह से कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

6 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

कटिहार में जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के आदेश पर कटिहार जिला के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 6 जनवरी तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश 4 जनवरी से प्रभावी हो गया है. जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कक्षा पांच से ऊपर की कक्षाएं अब पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी.

यह भी पढ़ें: थर-थर कांप रहा बिहार! कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, IMD ने जारी किया अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा

वहीं, आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को नए समय-सारिणी के अनुसार पुनर्निर्धारित करना होगा. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने टेलीफोनिक बताया कि लगातार गिरते तापमान और शीतलहर को देखते हुए छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है.

यह भी पढ़ें: Patna School Closed: ठंड का असर बच्चों की पढ़ाई पर, पटना में 8 जनवरी तक स्कूल बंद