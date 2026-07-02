/कटिहार में भीषण सड़क हादसा: छेका समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो और ट्रक में जोरदार टक्कर, 8 लोग गंभीर रूप से घायल

राज्य चुनें
Katihar Road Accident: बिहार के कटिहार जिले के समेली प्रखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई. बखरी बालू टोला के पास स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में वाहन पर सवार 10 यात्रियों में से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायल बरारी थाना क्षेत्र के शिशिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं.
जानकारी के अनुसार, सभी यात्री खगड़िया जिले से एक लड़के के छेका समारोह में शामिल होकर स्कॉर्पियो से अपने गांव लौट रहे थे. रात करीब 10 बजे बखरी बालू टोला के समीप अचानक सड़क पार कर रही एक भैंस को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही पोठिया थाना के SI धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, समेली पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. अस्पताल में घायलों की हालत देखते हुए कई लोगों को बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.
पुलिस ने दुर्घटना की सूचना घायलों के परिजनों को दे दी. हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है. चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज कटिहार सदर अस्पताल में जारी है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार