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कटिहार में भीषण सड़क हादसा: छेका समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो और ट्रक में जोरदार टक्कर, 8 लोग गंभीर रूप से घायल

Katihar Road Accident: कटिहार के समेली प्रखंड में NH-31 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ. छेका समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो भैंस को बचाने के दौरान ट्रक से टकरा गई. हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर किया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 02, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:04 AM IST
कटिहार में भीषण सड़क हादसा: छेका समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो और ट्रक में जोरदार टक्कर, 8 लोग गंभीर रूप से घायल
Image Credit: कटिहार में भीषण सड़क हादसाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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