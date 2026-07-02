/कटिहार में भीषण सड़क हादसा: छेका समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो और ट्रक में जोरदार टक्कर, 8 लोग गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार, सभी यात्री खगड़िया जिले से एक लड़के के छेका समारोह में शामिल होकर स्कॉर्पियो से अपने गांव लौट रहे थे. रात करीब 10 बजे बखरी बालू टोला के समीप अचानक सड़क पार कर रही एक भैंस को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.