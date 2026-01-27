Advertisement
Katihar News: कटिहार का शाहपुर धर्मी बना पहला टीबी मुक्त पंचायत, 26 जनवरी को मुखिया को किया गया सम्मानित

Katihar News: 26 जनवरी के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुरसेला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शाहपुर धर्मी पंचायत के मुखिया अरुण यादव को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में वीडियो कुमारी प्रियंवदा एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमरलाल संयुक्त रूप से उपस्थित रहे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:16 AM IST

Katihar News: कटिहार जिला के कुरसेला प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य संभावित टीबी मरीजों की समय रहते पहचान कर उनका समुचित इलाज सुनिश्चित करना है, ताकि पंचायतों को टीबी मुक्त बनाया जा सके. इसी क्रम में कुरसेला प्रखंड की शाहपुर धर्मी पंचायत को प्रथम टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया गया. इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में 26 जनवरी के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुरसेला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शाहपुर धर्मी पंचायत के मुखिया अरुण यादव को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में वीडियो कुमारी प्रियंवदा एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमरलाल ने संयुक्त रूप से मुखिया अरुण यादव को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया. 

सम्मान पाकर मुखिया ने खुशी जाहिर करते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं अभियान से जुड़े सभी कर्मियों का आभार व्यक्त किया. बता दें कि इस अवसर पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमरलाल ने बताया कि शाहपुर धर्मी पंचायत के टीबी मुक्त घोषित होने पर यह मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राप्त हुआ था, जिसे औपचारिक रूप से पंचायत के मुखिया को प्रदान किया गया. इस मौके पर डॉ. अमरलाल ने आगे कहा कि यह उपलब्धि अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी और आने वाले समय में पूरे प्रखंड को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास करता रहेगा.

बता दें कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बिहार में 1.52 करोड़ से अधिक उच्च-जोखिम आबादी की मैपिंग की गई जिसके आधार पर लगभग 23 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है. यह जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने खुद दी है. उन्होंने बताया कि चिह्नित टीबी रोगियों को निक्षय पोर्टल से जोड़कर निःशुल्क जांच, दवाएं, ड्रग-रेजिस्टेंस परीक्षण, ब्लड शुगर एवं एचआईवी जांच तथा उपचार के दौरान पोषण सहायता प्रदान की जा रही है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में एआई युक्त डिजिटल एक्स-रे मशीनों का विस्तार किया जा रहा है.

रिपोर्ट- रंजन कुमार

