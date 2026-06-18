/राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर कटिहार स्टेशन पर बवाल, पुलिस से भिड़ी महिला परीक्षार्थी

जब भीड़ काबू से बाहर होने लगी तो रेल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज की, जिससे स्टेशन पर अफरातफरी मच गई. हंगामे के दौरान एक महिला परीक्षार्थी और रेल पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुईय. बाद में महिला पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया. वहीं, भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया.