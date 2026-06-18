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राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर कटिहार स्टेशन पर बवाल, पुलिस से भिड़ी महिला परीक्षार्थी

Bihar Police Exam: मध निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद कटिहार रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के बीच हंगामा हो गया. राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहे परीक्षार्थियों को रेल पुलिस ने नीचे उतार दिया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 18, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:28 AM IST
राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर कटिहार स्टेशन पर बवाल, पुलिस से भिड़ी महिला परीक्षार्थी
Image Credit: राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर कटिहार स्टेशन पर बवाल, पुलिस से भिड़ी महिला परीक्षार्थी

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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