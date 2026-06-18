/राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर कटिहार स्टेशन पर बवाल, पुलिस से भिड़ी महिला परीक्षार्थी

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Bihar Police Exam: मध निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा समाप्त होते ही कटिहार रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा देखने को मिला. घर लौटने के लिए हजारों परीक्षार्थियों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर उमड़ पड़ी. शाम ढलते-ढलते भीड़ कुछ कम हुई, लेकिन देर रात अंतिम ट्रेनों के समय तक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी स्टेशन पर मौजूद रहे.
इसी दौरान राजधानी एक्सप्रेस के पहुंचते ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ट्रेन में चढ़ गए. रेल पुलिस ने राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा की अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए सभी परीक्षार्थियों को ट्रेन से नीचे उतार दिया. इससे नाराज छात्र-छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया. कुछ अभ्यर्थी इंजन की ओर बढ़ने लगे, जबकि पुलिस लगातार माइकिंग कर उन्हें समझाने का प्रयास करती रही.
जब भीड़ काबू से बाहर होने लगी तो रेल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज की, जिससे स्टेशन पर अफरातफरी मच गई. हंगामे के दौरान एक महिला परीक्षार्थी और रेल पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुईय. बाद में महिला पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया. वहीं, भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
मौके पर पहुंचे रेल अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा के कारण कटिहार, अररिया और किशनगंज से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे, जिससे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त और स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद स्थिति सामान्य हो गई और राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर रवाना हो गई.
रिपोर्ट: रंजन कुमार