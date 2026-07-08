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कटिहार के सब जज प्रथम मनीष कुमार का आकस्मिक निधन, अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ा

Sub Judge First Manish Kumar: व्यवहार न्यायालय में पदस्थ सब-जज प्रथम मनीष कुमार का आकस्मिक निधन हो गया है. वह मूल रूप से आरा जिले के निवासी थे. जज मनीष कुमार के असामयिक निधन से न्यायिक जगत, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों में गहरा शोक है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 08, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:11 PM IST
कटिहार के सब जज प्रथम मनीष कुमार का आकस्मिक निधन, अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ा
Image Credit: कटिहार के सब जज प्रथम मनीष कुमार का आकस्मिक निधनSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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