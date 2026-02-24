Advertisement
कटिहार में ट्रेन के नीचे शराब तस्करी का खुलासा: 83.7 लीटर अवैध शराब बरामद, होमगार्ड जवान की बहादुरी से नाकाम हुई तस्करों की योजना

Bihar News: बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करों ने कटिहार में हाटे बाजारे एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे 83.700 लीटर अवैध शराब छिपाई थी. होमगार्ड जवान की बहादुरी से शराब बरामद हुई और रेलवे सुरक्षा बल ने एक्साइज विभाग को सौंपकर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की. प्रशासन की सतर्कता ने तस्करों की नई चाल को नाकाम कर दिया

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:37 PM IST

Bihar News: बिहार में शराबबंदी लागू हुए एक दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन तस्करों के नए-नए तरीके लगातार सामने आ रहे हैं. हाल ही में कटिहार में हाटे बाजारे एक्सप्रेस ट्रेन को शराब तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया. गुप्त सूचना मिलने पर जब पुलिस ने जांच की, तो ट्रेन के निचले हिस्से में 83.700 लीटर अवैध शराब छिपी मिली. तस्करों ने सोचा था कि पटरियों की धूल और पहियों का शोर उनके इस 'पाताल योजना' को सुरक्षित रखेगा, लेकिन विभाग की मुस्तैदी ने उनकी साजिश नाकाम कर दी.

होमगार्ड जवान की बहादुरी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
इस कार्रवाई में सबसे अहम भूमिका निभाई एक होमगार्ड जवान ने, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रेन के नीचे घुसकर शराब की एक-एक बोतल बाहर निकाली. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जवान की बहादुरी और जज्बा हर किसी का दिल जीत रहा है. इस बहादुरी ने रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस टीम की मेहनत को और भी प्रभावशाली बना दिया.

ये भी पढ़ें: ज़ी बिहार की खबर का असर: सुगौली में चरस बना ईंट, 9 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज

रेलवे सुरक्षा बल और एक्साइज विभाग की कार्रवाई
रेलवे सुरक्षा बल ने सभी ज़रूरी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के बाद बरामद शराब को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कटिहार के एक्साइज विभाग को सौंप दिया. इस कार्रवाई से यह साफ हो गया कि बिहार में शराब तस्करी को रोकने के लिए सुरक्षा बल सतर्क हैं और तस्करों की हर चाल को नाकाम किया जा रहा है.

तस्करी के नए तरीके और सरकार की सतर्कता
पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों से आ रही ट्रेनों पर विशेष चौकसी रखी जा रही है. बिहार में होली से पहले तस्कर रेलवे मार्ग को सुरक्षित समझकर नई-नई योजनाओं के साथ शराब तस्करी कर रहे थे. यह घटना यह साबित करती है कि तस्करों के नए-नए आइडियाज के बावजूद प्रशासन की सतर्कता उन्हें हर बार नाकाम कर देती है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

