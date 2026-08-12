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कटिहार में अनोखी शादी: लग्जरी कार छोड़ ट्रैक्टर की स्टेयरिंग थाम बारात लेकर निकला दूल्हा, सड़क पर देखने वालों की लगी भीड़

Katihar News: कटिहार के फलका में दिलशाद उर्फ राजा की अनोखी बारात चर्चा में है. दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाकर दुल्हन के घर पहुंचा, जबकि बारात में दो दर्जन से अधिक ट्रैक्टर शामिल रहे. देसी अंदाज में निकली इस बारात को देखने के लिए सड़क किनारे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और लोगों ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 12, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:45 AM IST
कटिहार में अनोखी शादी: लग्जरी कार छोड़ ट्रैक्टर की स्टेयरिंग थाम बारात लेकर निकला दूल्हा, सड़क पर देखने वालों की लगी भीड़
Image Credit: कटिहार में अनोखी शादी: लग्जरी कार छोड़ ट्रैक्टर की स्टेयरिंग थाम बारात लेकर निकला दूल्हा

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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