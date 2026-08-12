/कटिहार में अनोखी शादी: लग्जरी कार छोड़ ट्रैक्टर की स्टेयरिंग थाम बारात लेकर निकला दूल्हा, सड़क पर देखने वालों की लगी भीड़

Katihar News: कटिहार के फलका प्रखंड में एक दूल्हे की अनोखी बारात इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. आमतौर पर शादी में दूल्हे की बारात लग्जरी कारों, महंगी गाड़ियों और बैंड-बाजे के साथ निकलती है, लेकिन यहां दूल्हा खुद ट्रैक्टर की स्टेयरिंग थामकर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा. न महंगी कारों का काफिला था और न ही दिखावे की होड़. देसी अंदाज में निकली इस बारात को देखकर रास्ते से गुजर रहे लोग भी रुक कर इस अनोखी बारात को देखने लगे. देखते ही देखते सड़क किनारे ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी और लोग इस अनोखी बारात का वीडियो बनाने लगे.