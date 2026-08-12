/कटिहार में अनोखी शादी: लग्जरी कार छोड़ ट्रैक्टर की स्टेयरिंग थाम बारात लेकर निकला दूल्हा, सड़क पर देखने वालों की लगी भीड़

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Katihar News: कटिहार के फलका प्रखंड में एक दूल्हे की अनोखी बारात इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. आमतौर पर शादी में दूल्हे की बारात लग्जरी कारों, महंगी गाड़ियों और बैंड-बाजे के साथ निकलती है, लेकिन यहां दूल्हा खुद ट्रैक्टर की स्टेयरिंग थामकर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा. न महंगी कारों का काफिला था और न ही दिखावे की होड़. देसी अंदाज में निकली इस बारात को देखकर रास्ते से गुजर रहे लोग भी रुक कर इस अनोखी बारात को देखने लगे. देखते ही देखते सड़क किनारे ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी और लोग इस अनोखी बारात का वीडियो बनाने लगे.
जानकारी के मुताबिक, फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा पंचायत अंतर्गत मांगणपट्टी गांव के वार्ड संख्या 12 निवासी मो. महबूब के पुत्र दिलशाद उर्फ राजा की शादी मोरसंडा गांव निवासी मोहम्मद आबिद की पुत्री रौनक परवीन के साथ तय हुई थी. शादी के दिन जब बारात घर से निकली तो गांव में अलग ही नजारा देखने को मिला. दूल्हा दिलशाद उर्फ राजा खुद ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठा और स्टेयरिंग संभालते हुए दुल्हन के घर की ओर निकल पड़ा. उसके पीछे बाराती भी ट्रैक्टरों पर सवार होकर चल रहे थे.
खास बात यह रही कि इस बारात में एक-दो नहीं, बल्कि दो दर्जन से अधिक ट्रैक्टर शामिल थे. गांव की सड़कों से जब ट्रैक्टरों का लंबा काफिला गुजरा तो लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोग घरों से बाहर निकलकर इस अनोखी बारात को देखने लगे. कई ग्रामीणों ने अपने मोबाइल फोन से दूल्हे के ट्रैक्टर चलाते हुए वीडियो बनाए. बारात का यह देसी अंदाज सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया.
दूल्हे दिलशाद उर्फ राजा ने बताया कि वह किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ट्रैक्टर उनके परिवार की मेहनत, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. इसलिए उन्होंने अपनी शादी में भी ट्रैक्टर को बारात का साथी बनाने का फैसला किया. उनका कहना है कि यह सिर्फ अनोखा अंदाज नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, खेती और ग्रामीण जीवन से जुड़ाव को दिखाने का तरीका है. बिना किसी खास दिखावे के निकली यह बारात लोगों को खूब पसंद आ रही है और इलाके में इसकी खूब चर्चा हो रही है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार