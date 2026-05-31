बेहद शर्मनाक! आजादी के 78 साल बाद भी ऐसी तस्वीर, कंधे पर शव लेकर पार करनी पड़ी कमला नदी

Katihar News: कटिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने विकास के दावों की धज्जियां उड़ा कर रख दी. दरअसल, फलका प्रखंड के अंतर्गत मोरसंडा गांव में आजादी के 78 साल बाद भी लोगों को शव कंधे पर रखकर कमला नदी पार करना पड़ता है. यह तस्वीर शासन-प्रशासन के मुंह पर एक तमाचा मारने के बराबर है. यह तस्वीर सिर्फ एक शवयात्रा की कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की पीड़ा है जो आजादी के दशकों बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

यहां पुल नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए नदी के उस पार ही जाना पड़ता है. कंधे पर शव यात्रा लेकर उफनाती नदी को पार करना काफी गंभीर चुनौतियों को भी उजागर करता है. हाल ही में जो शवयात्रा का वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर जिले के आला अधिकारियों से लेकर जन-प्रतिनिधि तक सब खामोश हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों ने बताया कि मोरसंडा पंचायत के कमलाघाट पर अरविंद महलदार की शव यात्रा को नदी पार करके लेकर जा रहे थे, इसका ही वीडियो वायरल हुआ है. कमला नदी पर पुल बनाने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है.

मोरसंडा पंचायत के वार्ड सदस्य मनोज कुमार मंडल ने बताया कि हमारे पंचायत की करीब 13 हजार की आबादी इस नदी पर पुल नहीं बनने से प्रभावित है. सरकारों से मांग करते हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद भी यहां पर अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज भी पुल नहीं देख पाए और लगता है कि हम भी नहीं देख पाएंगे. वहीं स्थानीय वार्ड सदस्य पवन महलदार ने कहा कि कई सालों से सरकार के प्रतिनिधि आते हैं और पुल निर्माण का बात कहकर चले जाते हैं. स्थानीय लोगों ने मिलकर चंदा के पैसा से चचरी पुल का भी निर्माण कराया था, लेकिन वह पानी के तेज बहाव में बह गया.

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रिपोर्ट- रंजन कुमार