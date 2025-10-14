Advertisement
कुर्सेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

Bihar News: कटिहार जिले की कुर्सेला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन जांच अभियान के दौरान 9 किलो गांजा के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:36 AM IST

Bihar News: बिहार कटिहार जिले के कुर्सेला थाना पुलिस ने सोमवार की शाम एक बड़ी सफलता हासिल की है. गुप्त सूचना के आधार पर कुर्सेला चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसके दौरान पुलिस ने एक वाहन से 9 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई क्षेत्र में सक्रिय मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा थी. पुलिस की इस तत्परता ने नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त गिरोह पर बड़ी चोट पहुंचाई है.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आकाश कुमार मंडल (20 वर्ष), निवासी विष्णुपुर डुमरिया, थाना मनसाही, जिला कटिहार; संजय कुमार मंडल (30 वर्ष) और राजू मंडल (28 वर्ष), दोनों निवासी सिमरा वार्ड नंबर 3, थाना टिकापट्टी, जिला पूर्णिया तथा लालू मंडल (45 वर्ष), निवासी नवाबगंज मिल्की वार्ड नंबर 12, थाना कुर्सेला, जिला कटिहार के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनका उपयोग वे तस्करी नेटवर्क से संपर्क साधने के लिए करते थे.

थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि वे गांजा को अवैध रूप से बिक्री के उद्देश्य से ले जा रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा गांजा की यह खेप कहां से लाई गई थी और किन स्थानों पर इसकी आपूर्ति की जानी थी.

कुर्सेला पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वालों में हड़कंप मच गया है. वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस तत्परता की सराहना की है. पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि क्षेत्र को नशामुक्त बनाया जा सके.
